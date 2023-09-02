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Akhisar'da korkunç olay! Anne ve kızına kurşun yağdırıp intihar etti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

02.09.2023 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Akhisar ilçesinde akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Otomobiliyle yol kenarında bekleyen bir kişi, yanından geçen anne ve kızıyla tartışmaya başladı. Ardından silahını çeken saldırgan anne ve kızına kurşun yağdırdı. Anne Meliha U. hayatını kaybederken, kızı Cansu D. ise ağır yaralandı. Veysel M. de aynı silahla intihar etti.

Akhisar'da korkunç olay! Anne ve kızına kurşun yağdırıp intihar etti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre dün saat 21.30 sıralarında Veysel M. otomobiliyle Ragıpbey Mahallesi 158 Sokak üzerinde Hilal Üst Geçidi yanında park halinde beklemeye başladı. Veysel M. gönül ilişkisi olduğu iddia edilen ve yanından geçen Meliha U. (47) ve kızı Cansu D. (20) ile tartışmaya başladı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın ardından Veysel M. yanında bulundurduğu tabanca ile ilk olarak Meliha U.'ya ardından Cansu D.'nin kafasına ateş ettiği iddia edildi. İki kişiyi vuran şahıs son olarak silahı kafasına dayayarak ateş etti.

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VURULAN GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI

Olayın ardından görgü tanıklarının ihbarı üzerine 112 acil servis ekipleri ve emniyet güçleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Veysel M. (47) ve Meliha U.'nun olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

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Ağır yaralı Cansu D. ise 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

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Cumhuriyet Başsavcısının incelemesi ardından hayatını kaybeden 2 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. (AA-İHA)


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