Akif Çağatay Kılıç kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç nereli ve kaç yaşında? Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç 6 Haziran 2023 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Akif Çağatay Kılıç atandı. Akif Çağatay Kılıç'ın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ KİMDİR?

Akif Çağatay Kılıç 1976 yılında Almanya / Siegen'de dünyaya geldi.

Akif Çağatay Kılıç lise eğitimini İstanbul Alman Lisesinde, lisans eğitimini ise İngiltere Hertfordshire Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Ekonomi Bölümünde tamamladı.

AK PARTİ'de Genel Başkan Danışmanlığı, Başbakan Müşavirliği ve Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

24, 25 ve 26. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği ve Dışişleri Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 61. Hükûmette Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirildi. 62, 63, 64 ve 65. Hükûmetlerde de bu görevini sürdürdü. 27. Dönem Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olan Kılıç, 1. Yasama döneminde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Delegasyon Başkanlığı görevini sürdürmüş daha sonra 2. Yasama döneminde Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak seçilmiştir.

Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Kılıç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI OLDU

Akif Çağatay Kılıç, Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu.

Resmi Gazete'de şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Akif Çağatay Kılıç atanmış ve kendisine Büyükelçilik unvanı verilmiştir."

