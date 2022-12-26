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Akıl alır gibi değil! Paket paket aşk sattılar! Tarifeler 400 TL ile 1200 TL arasında…

26.12.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcılar her gün kendilerini daha da geliştirmeye devam ediyor. Teknolojiye de aktif şekilde kullanmaya başlayan dolandırıcılar bu kez sahte arkadaşlık siteleri üzerinden milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Mutlu bir yuva ve akşam yemeği yalanı ile binlerce kişiyi dolandırdılar. 'Alo Randevu' dolandırıcılık şebekesine 'Saklambaç' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar…

Akıl alır gibi değil! Paket paket aşk sattılar! Tarifeler 400 TL ile 1200 TL arasında…

Diyarbakır ve İstanbul merkezli operasyonda akıllara durgunluk veren bir ‘çöpçatanlık’ sitesi operasyonu yapıldı. Evlendirme vaadi ile kandırdılar sonra da tuzağa düşürüp milyonluk vurgun yaptılar. Dolandırıcılar sahte arkadaşlık siteleri kurarak çöpçatanlık siteleri üzerinden adeta paket paket aşk satıyorlardı. Bu yalana kananlar ise seçtikleri kişi ile akşam yemeği yemek için, tatile çıkmak için hatta mutlu bir yuva kurup evlenmek için para yatırdı.

TARİFELER 400 TL İLE 1200 TL ARASINDAYDI

Alo randevu çetesinin ayrı ayrı tarifesi vardı. 400 liradan başlayıp bin 200 liraya çıkıyordu. İnternet sitelerinde ise güzel kadın hatta daha önceden tanışıp buluşmuş sahte çiftlerin fotoğraflarını yem olarak kullanıyorlardı. Oltaya takılan erkeklerde seçtikleri kadının profilindeki telefonlardan iletişim kuruyorlardı.

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BULUŞMA SAATİNDE AŞKLARININ SUYA DÜŞTÜĞÜNÜ ANLADILAR

Aradıklarını seçtiklerini kişi sanıyorlardı ancak telefonun diğer ucundaki kadın ise çete üyesi ve çok profesyonel bir şekilde ağına düşenleri kandırıyordu. Türlü türlü yalanlarla karşısındaki kişilerden para göndermesini istedi. Binlerce kişi de bu tuzağa düşerek para gönderdi. Buluşma saatinde ise kimse gelmeyince ve telefonlarda kapalı olunca yelken açtıkları yeni aşkın suya gömüldüğünü anlayıp soluğu poliste aldılar.

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11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çeteyi takibe aldı mağdurları daha çok ikna etmek için çağrı merkezi bile kurdukları belirlendi. Şebekenin bir ayağı ise İstanbul’a kadar uzanıyordu. 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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Diyarbakır Çöpçatan dolandırıcı internet sitesi randevu

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