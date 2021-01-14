Akılalmaz iddia! Aldığı aracı satınca hayatının şokunu yaşadı

Edinilen bilgiye göre, 4 sene önce internetten İzmir’de "bayan doktordan satılık temiz" ilanı ile gördüğü Ford Fiesta marka otomobil için ilgili numarayı arayan Selim Bilgili aracın galeride olduğunu öğrenince görmek için İzmir’e gitti. Aracı beğendikten sonra bir ekspertiz firmasına giden Bilgili, kusur bulunmadığına dair raporu ile aracı 40 bin lira karşılığı bayan doktordan satın aldı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Satın aldığı otomobili bir süre İnegöl’de kullanan Bilgili aynı aracı 9 ay sonra bir başka kişiye sattı. Otomobili satın alan bu kişi bir hafta sonra Bilgili’yi arayıp otomobilin 19 lira hasar kaydı olduğunu belirtip aracı geri almasını istedi. Taraflar anlaşamayınca aracı satın alan kişi Selim Bilgili’ye dava açtı. Açılan dava sonucu mahkeme karşı tarafı haklı bularak arabayı Selim Bilgili’ye geri verdi. Bunun üzerine Bilgili de aracı kendisine satan kişiyi dava etti. Ancak aynı mahkeme Bilgili’nin açtığı davaya ret kararı verince bir kez daha şok olan Selim Bilgili bir üst mahkemenin yolunu tuttu.

'SİGORTA ŞİRKETİYLE ANLAŞMIŞLAR'

1,5 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini belirten Selim Bilgili, "Araç benden yaklaşık 1 ay önce kaza yapmış, sigorta şirketiyle anlaşmışlar ben aracı aldıktan sonra sisteme düşürüyorlar. Tabi sattığım kişi beni mahkemeye verdi. Aracı mahkeme bana geri aldırttı. Bende ertesi günü aracı bana satan kişileri mahkemeye verdim. Mahkememiz yaklaşık 1,5 yıl sürdü dün karar açıklandı ret kararı verildi. Bana aracı geri aldıran aynı mahkeme bana ret kararı veriyor. Gerçekten şok oldum. Bende burada mağdur durumdayım dolandırdılar beni, benimde mağduriyetimin giderilmesini istiyorum, bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Biz yandık, başkası yanmasın. Araba alırken çok dikkatli olsunlar. "1,5 yıldır arabayı kullanmıyorum, mahkeme sonuçlansın" diye garaja koydum kullanmıyorum" dedi.