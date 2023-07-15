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Akılalmaz olay! 2'si kadın 3 garsonu evire çevire dövdüler: Sebebi ise...

15.07.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da 2'si kadın 3 garson akılalmaz bir sebepten öldüresiye dayak yedi. İddialara göre 'Açık çorbacı var mı?' sorusuna erkek garsonun cevap vermesine sinirlenen üç kişi garsonları tekme-tokat dövdü... Olaya dair görüntüler ortaya çıktı.

Akılalmaz olay! 2'si kadın 3 garsonu evire çevire dövdüler: Sebebi ise...

13 Ocak tarihinde Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde gece 00.30 sularında meydana gelen olayda iş yerlerinden çıkan Hasan Can B. (17), Eylül P. (18), ve Halime M. (23) mahallede yürüyorlardı.

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HAKARET EDİP KOVALADILAR...

Üç genç garson yürüdüğü esnada içinde 4 kişinin olduğu otomobil yanlarında durdu. İddiaya göre, araçtan inen kişiler, "Açık çorbacı var mı?" diye sordu. Hasan Can B.'nin "Hayır" cevabı üzerine şüpheliler, "Sana değil kızlara soruyoruz" dedi. Hasan Can B.'nin "Kardeşim bu saatte açık çorbacı bulamazsınız, işinize bakın" demesi üzerine şüpheliler, hakaret edip, yürümeye devam eden 3 kişinin peşinden koştu.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, şüphelilerden birinin önce Hasan Can B.'ye ardından Eylül P. ve Halime M.'ye tekme ve tokat attığı görüldü.

3 şüpheli kaçarken, ihbarla bölgeye gelen polis, araştırma başlattı. Ambulansla hastaneye götürülen 3 arkadaş, tedavileri sonrası taburcu edildi ve saldırganlardan şikayetçi oldu.

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KADIN GARSONLARIN CEVAP VERMESİNİ İSTEDİLER

Olayı anlatan Halime M., "Çorbacı arayan şahısların sorusuna Hasan Can B. cevap verdi. 'Sana değil kızlara soruyoruz' diyen şahıslara Hasan Can B., 'Kardeşim bu saatte açık çorbacı bulamazsınız. İşinize bakın' deyince otomobili park ederek peşimizden koştular. Aralarından bir kişi Hasan Can B.'ye vurduktan sonra bize de tekme ve yumruk attı. Benim kulağıma vurunca yere düştüm. Niye saldırdılar anlamadık. Polis ve ambulans geldi. Bizi hastaneye götürdüler. Şahıslardan şikayetçiyim" diye konuştu.

Kafede garson olarak çalıştığını söyleyen Eylül P., şüphelilerin küfredip saldırdığını anlattı. Hasan Can B. ise şüphelilerin hakaret edip saldırdığını belirterek, "Otomobili park ederek bize doğru koşmaya başladılar. Önce bana yumruk attıktan sonra, yanımdaki diğer arkadaşlara saldırdıktan sonra kaçtılar. Kendilerinden şikayetçiyiz. Cezalarını bulsunlar" dedi.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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