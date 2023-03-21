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Akılalmaz olay! Doktor ilaç yazmayınca hastanede kendini yaktı

21.03.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Evsiz olduğu belirtilen ve hastanede kalan Ahmet Y. (57), doktora ilaç yazdırmak istedi. Doktorun istediği ilacı yazmaması üzerine öfkelenen Ahmet Y., kendini ateşe verdi. Yanan evsiz adamı ise güvenlik görevlileri söndürdü. İşte olayın detayları...

Akılalmaz olay! Doktor ilaç yazmayınca hastanede kendini yaktı

Akılalmaz olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evi olmadığı için hastanede kalan Ahmet Y. (57), doktora ilaç yazdırmak istedi. Doktorun ilacı yazmaması üzerine öfkelenen Ahmet Y., hastanede çakmak ile bir anda kendini yaktı.

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Kısa sürede elbiseleri yanan Ahmet Y.’nin yardımına orada bulunan güvenlik görevlileri yetişerek yangın tüpleri ile söndürdü. Kendini yaktığı hastanede tedavi altına şahıs tedavisinin ardından taburcu oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA

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