Akılalmaz olay! Genç kız, tanımadığı kadını 8 yerinden bıçakladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde 13 Şubat Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki genç kız elinde bıçakla evden çıkarak, sokaktan geçen tanımadığı 49 yaşındaki Elmeryy Sanchez isimli kadını sırtından 8 kez bıçakladı. Suçüstü yakalanan genç kız, sabah saatlerinde önce doktor kontrolünden geçirildi ardından Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Zanlı T.K.’nin “Adam öldürmeye teşebbüs”, “Ağır yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığı bilgisini veren güvenlik güçleri, zanlının 30 Ekim saat 08.05 sıralarında 13 Şubat Caddesi üzerinde yoldan geçen tanımadığı Elmeryy Sanchez isimli kadını sırtından 8 defa bıçakladığını söyledi. Yaralı kadının olay yerine çağrılan ambulansla, önce Girne Akçiçek Hastanesi ardında ise Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini kaydeden güvenlik güçleri, zanlının olay yerinde elinde bıçakla suçüstü yakalandığını kaydetti.

