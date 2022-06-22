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  4. Akılalmaz olay! Karaman'da "küfürlü konuşmayın" tartışmasının sonu kötü bitti

Akılalmaz olay! Karaman'da "küfürlü konuşmayın" tartışmasının sonu kötü bitti

22.06.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da Hüseyin G. (19) isimli bir vatandaş 'küfürlü konuşma' diye uyardığı gruptaki bir kişi tarafından bıçaklandı. Yolda yürürken karşılaştığı gruptaki R.Y. (16) tarafından sol bacağından bıçaklanan Hüseyin G. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadaşlarıyla olay yerinden kaçan R.Y ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Karaman'da Hüseyin G. (19), yolda yürürken karşılaştığı ve 'küfürlü konuşmayın' diye uyardığı gruptaki R.Y. (16) tarafından sol bacağından bıçaklandı. Olay, saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Mara yolunda meydana geldi. Hüseyin G. yolda yürürken karşılaştığı gruba iddiaya göre, 'küfürlü konuşmayın' diye uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

"KÜFÜRLÜ KONUŞMA" DİYE UYARDI, BIÇAKLANDI

Grupta bulunan R.Y.'nin bıçaklı saldırısı sonucu Hüseyin G. sol bacağından yaralandı. Hüseyin G. acı içinde yere yığılırken şüpheli ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hüseyin G., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Polis tarafından yakalanan R.Y. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

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Karaman
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