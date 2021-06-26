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  4. Akılalmaz olay! Sağlık ekibi, yaralıyı olay yerinde unuttu

Akılalmaz olay! Sağlık ekibi, yaralıyı olay yerinde unuttu

26.06.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’nin Yığılca ilçesinde, otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Alaattin Mert, sağlık görevlilerince unutulunca, vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü.

Akılalmaz olay! Sağlık ekibi, yaralıyı olay yerinde unuttu

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yığılca ilçesi Aydın köyü mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Ahmet Gündoğdu yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Veysel Yücekaya yönetimindeki işçi servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Gündoğdu ile yanındaki Sezai Dağdelen, Emine Dağdelen, Uğur Dağdelen ile işçi servisinin şoförü Veysel Yücekaya ve araçtaki Alaattin Mert yaralandı. Araçta sıkışan Ahmet Gündoğdu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan 5 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

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İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Alaattin Mert, kaza yerinde unutulunca, vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü.

Yaralılardan Ahmet Gündoğdu ve Sezai Dağdelen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce
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