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  4. Akılalmaz olay! Şişme şato rüzgarda savruldu, metrelerce yükseklikten düşen 4 çocuk hayatını kaybetti

Akılalmaz olay! Şişme şato rüzgarda savruldu, metrelerce yükseklikten düşen 4 çocuk hayatını kaybetti

16.12.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya Tasmania'da bir şişme şatonun rüzgarda savrulması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 4 çocuk hayatını kaybetti, 5 çocuk ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Avustralya Başbakanı Scott Morrison yaptığı açıklamada ailelere başsağlığı dileyerek, "Tahmin edilemeyecek kadar acı bir olay. Çocukların dışarıdaki eğlenceli günü çok korkunç bir trajediye dönüştü" dedi.

Akılalmaz olay! Şişme şato rüzgarda savruldu, metrelerce yükseklikten düşen 4 çocuk hayatını kaybetti

Avustralya’nın Tasmania eyaletinde Devonport kentindeki Hillcrest İlköğretim Okulu’nda öğrencilerin etkinlik gününde facia yaşandı. Çocukların oynadığı şişme şato, şiddetli rüzgar nedeniyle havaya savruldu. Oyun oynayan 10-12 yaşlarındaki çocuklar havaya savrulan şişme şatodan yere düştü. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 2 erkek ve 2 kız çocuğu hayatını kaybetti, 5 çocuk ise yaralandı. Yaralanan çocuklar helikopterle hastaneye kaldırılırken, ailelerine de haber verildi.

"ÇOK KORKUNÇ BİR TRAJEDİYE DÖNÜŞTÜ"

Avustralya Başbakanı Scott Morrison olaya ilişkin yaptığı açıklamada ailelere başsağlığı dileyerek, "Tahmin edilemeyecek kadar acı bir olay. Çocukların dışarıdaki eğlenceli günü çok korkunç bir trajediye dönüştü" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ÇİN'DEKİ OLAYDA 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan, Çin'de 2019'da şişme bir oyun parkının rüzgarda savrulması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 20 çocuk da yaralanmıştı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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