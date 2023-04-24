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Akılalmaz plan: Oyuncak tabancayla 600 bin liralık soygun! Kimliği şaşkına çevirdi

24.04.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da akıllara durgunluk veren bir soygun olayı yaşandı. Mustafa Bedenli (26) oyuncak tabancayla akaryakıt istasyonunun marketini soydu. Bedenli ile ona yardım eden arkadaşları Habil Ali Çavga (31) ve Mehmet Gündüz (34) tutuklandı. Çavga’nın, istasyon çalışanı olduğu, arkadaşı Bedenli’ye paranın saklandığı yeri söylediği ve soygun sonrası araçla onu almaya gittiği belirlendi. İşte detaylar...

Akılalmaz plan: Oyuncak tabancayla 600 bin liralık soygun! Kimliği şaşkına çevirdi

Akılalmaz olay, 17 Nisan günü saat 05.00 sıralarında Musalla Bağları Mahallesi Çakırlı Caddesi’nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonun marketine gelen cerrahi maskeli ve kapüşonlu kişi, buradaki çalışana kuruyemiş almak istediğini söyledi. Şüpheli, ardından belindeki tabancayı çıkarıp çalışana doğrultarak tehdit edip kasadaki yakıt hasılatı olan 600 bin lirayı alarak kaçtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nden (KGYS) yüzlerce saatlik görüntü izledi.

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Görüntülerden, şüphelinin istasyona geldiği motosiklete binerek kaçtığı, bir süre sonra da motosikleti yol kenarına bırakarak üzerindeki kıyafetleri yaktığı, ardından da kendisini almaya gelen bir araca bindiği tespit edildi. Soygunu 3 suç kaydı bulunan Mustafa Bedenli’nin gerçekleştirdiği, araçla onu almaya gelen kişinin 13 suç kaydı olan Habil Ali Çavga olduğu, 3 suç kaydı olan Mehmet Gündüz’ün de onlara yardım ettiği saptandı. 3 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.

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ARKADAŞLARINA PARANIN NEREDE SAKLANDIĞINI SÖYLEMİŞ

Habil Ali Çavga’nın akaryakıt istasyonunun çalışanı, Mehmet Gündüz’ün oto yıkama iş yerinin olduğu ve Mustafa Bedenli’nin ise Gündüz’ün yanında çalıştığı belirlendi. Şüphelilerin ifadelerinde; sohbet ettikleri sırada Habil Ali Çavga’nın benzin istasyonunda paraların nereye koyulduğunu bildiğini, Mustafa Bedenli‘nin ise yakında düğün yapacağı için paraya ihtiyacı olduğunu söylediği, ardından da gasp olayını planladıklarını söyledi.

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Öte yandan Habil Ali Çavga ve Mehmet Gündüz’ün olay anında başka yerde olduklarını göstermek için telefonlarını kapatarak, farklı bir akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığı ve kameraların önünde beklediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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(DHA)

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