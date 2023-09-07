Akıllara durgunluk veren kaza! Yayaya çarpıp araçların üzerine düştü... O anlar kamerada

Kaza, Kırıkkale il merkezi Turgut Reis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsü, cadde üzerindeki otoparka girmek isterken, önce F.M.Ç. isimli yayaya, ardından da karşıdan gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, park halindeki iki aracın üzerine devrildi. Kazada F.M.Ç. yaralandı. Aracından inen otomobil sürücüsü ise çevredeki vatandaşlarla tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Tedavisi tamamlanan F.M.Ç.'nin taburcu edildiği öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otoparka giriş yapan sürücünün otomobili ile önce F.M.Ç. isimli yayaya ardından karşıdan gelen otomobile çarptıktan sonra park halindeki iki aracın üzerine düştüğü görülüyor. Araçtan inen sürücü, çevredeki vatandaşlarla tartıştıktan sonra uzaklaşıyor. (İHA)

