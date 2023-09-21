HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Akıllara durgunluk veren olay! "Bebeğimin ayağını görene kadar hamile olduğumu bilmiyordum"

Akıllara durgunluk veren olay! "Bebeğimin ayağını görene kadar hamile olduğumu bilmiyordum"

21.09.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum yapana kadar hamile olduğunu anlamayan genç anne Faye White başına gelen olay akıllara durgunluk verdi. Genç kadının içinden aniden bebek ayağı fırlayınca kayınvalidesi ile beraber şoka uğradı. İngiltere'de yaşanan bu olay tıp dünyasını şaşkına çevirdi.

Akıllara durgunluk veren olay! "Bebeğimin ayağını görene kadar hamile olduğumu bilmiyordum"

37 haftalık hamile olan Faye White doğum başlayana kadar karnında bir bebek taşıdığını anlamadı. İlk başta idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğini zanneden kadın bebeğin ayağı aniden fırlayınca doğum yaptığını anladı.

"İÇİMDEN AYAK ÇIKANA KADAR HAMİLE OLDUĞUMU ANLAMADIM"

Kennedy News'in haberine göre, Braintree, Essex, İngiltere'den 19 yaşındaki Faye White, yeni doğan kızının kelimenin tam anlamıyla rahminden dışarı çıkana kadar hamile olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını iddia ediyor. 6 Mayıs'ta kızı Luna-Grace Behrens'i doğuran White, bebek dışarı çıkmadan önce su kaçırdığını ve bunun idrar yolu enfeksiyonu olduğunu sandığını dile getirdi.

öl

HAMİLELİK TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

19 yaşındaki Faye White ve dört yıllık partneri 21 yaşındaki Aidan Behrens ile beraber yaptıkları açıklamada düzenli olarak doğum kontrolü kullanmadıklarını itiraf etti. White, "Dokuz ay boyunca yaklaşık altı hamilelik testi yaptım ve hepsi negatif çıktı. Geri çekilme yönteminin bir risk unsuru olduğunu biliyordum." dedi.

gh

HAMİLELİK ŞÜPHESİ DUYMADI

Brody-Chase adında 2 yaşında bir oğlu olan ve 18 haftalıkken bir bebeğini daha kaybeden White, bu hamileliğinin diğerlerine hiç benzemediğini söyledi. Anne, doğuma kadar adet döngüsünün normal olduğunu ve gözle görülür bir bebek yumruğu olmadığını açıkladı. Hamilelik sırasında sık görülen hafif asit reflü semptomlarını fark etti, ancak herhangi bir hamilelik şüphesi duymadı.

fg

"DEVASA BİR SU FIŞKIRDI"

"Bir sabah devasa bir su fışkırmasıyla uyanana kadar hayat çok normaldi" diyen White, unutulmayacak bir doğum yaşadı. "Tuvalete gittim çünkü gerçekten kötü bir baskı hissettim ve bir şeyler çıktı. Yatak odama geri döndüğümde bebeğin ayağı olduğu ortaya çıktı. Sonunda ambulans çağırdım. Tam doğum sancısı çekiyordum. Suyumun geldiği andan itibaren doğum yapana kadar iki saat geçti, çok hızlıydı."

Bebek Luna, 37 haftalıkken 1,8 kilo ağırlığında doğdu. Broomfield Hastanesi'ndeki yenidoğan yoğun bakım ünitesine kaldırılan bebek 10 gün sonra evine görütüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan anlar! Hasarlı binanın çatısı yola ve araçların üzerine düştüKorkutan anlar! Hasarlı binanın çatısı yola ve araçların üzerine düştü
Dünyanın gözü burada! Kritik görüşme başladıDünyanın gözü burada! Kritik görüşme başladı
5 katlı binadaki atölyede yangın5 katlı binadaki atölyede yangın
Anahtar Kelimeler:
İngiltere doğum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu

Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu

120 kiloluk halter boynuna düştü! Kendi ölümünü böyle kaydetmiş

120 kiloluk halter boynuna düştü! Kendi ölümünü böyle kaydetmiş

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.