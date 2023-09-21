Akıllara durgunluk veren olay! "Bebeğimin ayağını görene kadar hamile olduğumu bilmiyordum"

37 haftalık hamile olan Faye White doğum başlayana kadar karnında bir bebek taşıdığını anlamadı. İlk başta idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğini zanneden kadın bebeğin ayağı aniden fırlayınca doğum yaptığını anladı.

"İÇİMDEN AYAK ÇIKANA KADAR HAMİLE OLDUĞUMU ANLAMADIM"

Kennedy News'in haberine göre, Braintree, Essex, İngiltere'den 19 yaşındaki Faye White, yeni doğan kızının kelimenin tam anlamıyla rahminden dışarı çıkana kadar hamile olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını iddia ediyor. 6 Mayıs'ta kızı Luna-Grace Behrens'i doğuran White, bebek dışarı çıkmadan önce su kaçırdığını ve bunun idrar yolu enfeksiyonu olduğunu sandığını dile getirdi.

HAMİLELİK TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

19 yaşındaki Faye White ve dört yıllık partneri 21 yaşındaki Aidan Behrens ile beraber yaptıkları açıklamada düzenli olarak doğum kontrolü kullanmadıklarını itiraf etti. White, "Dokuz ay boyunca yaklaşık altı hamilelik testi yaptım ve hepsi negatif çıktı. Geri çekilme yönteminin bir risk unsuru olduğunu biliyordum." dedi.

HAMİLELİK ŞÜPHESİ DUYMADI

Brody-Chase adında 2 yaşında bir oğlu olan ve 18 haftalıkken bir bebeğini daha kaybeden White, bu hamileliğinin diğerlerine hiç benzemediğini söyledi. Anne, doğuma kadar adet döngüsünün normal olduğunu ve gözle görülür bir bebek yumruğu olmadığını açıkladı. Hamilelik sırasında sık görülen hafif asit reflü semptomlarını fark etti, ancak herhangi bir hamilelik şüphesi duymadı.

"DEVASA BİR SU FIŞKIRDI"

"Bir sabah devasa bir su fışkırmasıyla uyanana kadar hayat çok normaldi" diyen White, unutulmayacak bir doğum yaşadı. "Tuvalete gittim çünkü gerçekten kötü bir baskı hissettim ve bir şeyler çıktı. Yatak odama geri döndüğümde bebeğin ayağı olduğu ortaya çıktı. Sonunda ambulans çağırdım. Tam doğum sancısı çekiyordum. Suyumun geldiği andan itibaren doğum yapana kadar iki saat geçti, çok hızlıydı."

Bebek Luna, 37 haftalıkken 1,8 kilo ağırlığında doğdu. Broomfield Hastanesi'ndeki yenidoğan yoğun bakım ünitesine kaldırılan bebek 10 gün sonra evine görütüldü.



