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Akıllara durgunluk veren olay! Denizden çuval çuval çıktı, balıkçılar da şaştı kaldı: "İlk defa gördük"

27.09.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz'de balıkçılar denizden bu kez balık yerine çuval çuval pirinç tuttu! Ağ ve teknelere zarar veren pirinci gören balıkçılar da şaşırdı. Denize balık tutmak için ağ attıklarını belirten balıkçılardan biri "Bize 65 çuval kısa taneli pirinç çıktı. İlk defa gördük. Çöpe atıyoruz hepsini ama bize de yazık oluyor. Ağlarımızın halini görüyorsunuz. Bir tanesinin fiyatı 25 ile 40 bin TL arasında değişiyor. Günümüz gitti, biz rezil olduk. Artık nasıl atmışlar nereden gelmiş denize bilemiyoruz" dedi.

Akıllara durgunluk veren olay! Denizden çuval çuval çıktı, balıkçılar da şaştı kaldı: "İlk defa gördük"

Türkiye'nin 321 kilometrelik sahil sınırına sahip Mersin'den 15 Eylül itibarıyla Doğu Akdeniz'e açılan balıkçılar, iki hafta içerisinde bereketli avlar yaptı. İlk iki hafta bolluk yaşanmasının ardından tekneler denizden çöpler de toplamaya başladı. Tekneleriyle denize açılan bazı balıkçılar ise denize atılan atıklar nedeniyle ağ yırtılması gibi çeşitli zorluklarla da karşılaşmaya başladı. Son olarak bugün, gece denize ağ atan balıkçılardan Berkay Bilginç, tekrar ağını çekemedi. İkinci bir teknenin de desteğiyle ağ çekilmeye çalışıldı. Ağırlık ikinci teknenin direğini kırdı. Sonuç elde edilemeyince tekne ağı sürükleyerek sabaha karşı Erdemli Balıkçı Barınağı'na getirdi. Burada vinç tekne yardımı ile yukarı çekilen ağdan balık yerine şaşırtan bir şey çıktı.

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BALIKÇILARI BİLE ŞAŞIRTTI!

İHA'nın haberine göre ağdan 50'şer kiloluk 65 adet kısa taneli pirinç çuvalı çıktı. Ağdan çıkarılan 3 ton 250 kilogram pirinç karaya alındı.

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Balıkçıları bile şaşırtan bu durum, ağları da parçalayarak 25-30 bin TL'lik zarar verdi.

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"BALIK TUTMAK İÇİN AĞ ATTIK PİRİNÇ ÇIKTI"

Denize balık tutmak için ağ attıklarını belirten balıkçılardan Berkay Bilginç, "Bize 65 çuval kısa taneli pirinç çıktı. İlk defa gördük. Çöpe atıyoruz hepsini ama bize de yazık oluyor. Ağlarımızın halini görüyorsunuz. Bir tanesinin fiyatı 25 ile 40 bin TL arasında değişiyor. Günümüz gitti, biz rezil olduk. Artık nasıl atmışlar nereden gelmiş denize bilemiyoruz" dedi.

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"İKİ TEKNE İLE ALMAYA ÇALIŞTIK ALAMADIK"

Sabah yardım için denize gittiklerini belirten Mersin Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sakın ise, "Sabah kısmetimizde 65 çuval pirinç çıktı. Ağı denizden alamadık. Her biri 50 kilogram bir de ıslanınca teknenin gücü yetmedi. İki tekne ile almaya çalıştık alamadık sonra balıkçı barınağına arkamızda sürüyerek geldik.

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"NEDEN BÖYLE YAPTIKLARINI BİLMİYORUZ"

Kurtarıcı geldi ağı buraya boşalttık. Neden attılar, neden böyle yaptıklarını bilmiyoruz. Trolcü denizin çöpçüsüdür. Gemilerden atıyorlar bizler de temizleyip getiriyoruz çöpe atıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yardıma giden tekne sahiplerinden Durmuş Bulut da, ağı kaldırmaya destek için gittiklerini, kaldırırken direğin kırıldığı ve şu anda tamirini gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Mersin Pirinç

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