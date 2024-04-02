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Akıllara durgunluk veren olay! Müge Anlı'da mide bulandıran ilişki iddiası! Üvey baba ve üvey kız hakkında konuşulanlar hayrete düşürdü

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.04.2024 16:25
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Müge Anlı programında her gün yeni bir olay yaşanıyor. Programa başvuran Yunus Açıkalın, 49 günlük eşi Dicle’nin üvey babası Mehmet Güzel’e kaçtığını iddia etti. Üvey babasının yanında olduğu ileri sürülen genç kadınla ilgili yayına bağlanan bir izleyicinin anlattıkları ise duyanları hayrete düşürdü.

Akıllara durgunluk veren olay! Müge Anlı'da mide bulandıran ilişki iddiası! Üvey baba ve üvey kız hakkında konuşulanlar hayrete düşürdü

Atv'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine şaşırtan bir olay daha yaşandı. Dicle Açıkalın isimli genç kadın, evliliğinin 49. gününde, 420 bin lira değerindeki altınları alıp kayıplara karıştı.

Programa kadının eşi Yunus Açıkalın başvurdu. 49 günlük eşi Dicle’nin üvey babası Mehmet Güzel’e kaçtığını iddia etti.

sibel hanım2

Kayıp genç kadının annesi Sibel Hanım ise nikahsız yaşadığı eski sevgilisi Mehmet Güzel’le uyuşturucu kullandıklarını hatta Güzel’in kızı Dicle’ye de dışarıda özenmesin diye uyuşturucu madde verdiğini açıkladı.

İddialar sadece bunlarla da sınırlı değildi. Stüdyodaki konuşmalardan sonra programa bir izleyici bağlandı. İzleyici, Dicle’nin daha çocukken üvey babası Mehmet Güzel’e ilgisi olduğunu, ona ‘sensiz yapamıyorum’ diyerek mesajlar attığını, fotoğraflarını gönderdiğini iddia etti.

MÜGEANLI

İzleyici ayrıca bu durumdan annesinin de haberdar olduğunu, üvey baba Mehmet Güzel’in “Yaşı küçük başkasına aşık olacağına bana aşık olsun. Zapt etmesi daha kolay olur” dediğini iddia etti.

"HAREKETLERİNE DİKKAT ET DEDİM"

İzleyicinin iddialarına cevap veren kayıp genç kızın annesi Sibel Hanım şunları söyledi:

"Bir ilişki olarak değil baba olarak sevdiğini başka bir gözle baktığını biliyorum. Bana baba olarak sevdiğini söyledi. Kızım yanında açık giyinme hareketlerine dikkat et dedim."

Ailenin programa başvurmasıyla günlerdir kayıp olarak aranan Dicle Açıkalın, ortaya çıktı ve iddialara yanıt verdi. Üvey babasının yanında olduğunu doğrulayan Dicle Açıkalın, "Artık eşimden bunalıp sıkılmıştım. Üvey babam Mehmet Güzel’in yanındayım. Eşim Yunus bana şiddet uyguluyordu. Kaybolmadan önce de bana tokat attı” dedi.

Duydukları karşısında öfkelenen eş Yunus Açıkalın ise "Ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Bilseydim evlenmezdim. Allah belanı versin senin Dicle. Boşanacağım ben bundan sonra" diyerek tepki gösterdi.

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Müge Anlı anne turu gününde
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