"Akıllı bebek bezi" idrar yolu enfeksiyonlarını tespit edecek

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör ve Prof. Dr. Özlem Balcı Ekmekçi ile Pine Üst Yöneticisi (CEO) endüstri mühendisi Özcan Arkan tarafından çalışmaları yürütülen "akıllı bebek bezi", bir toplantıyla tanıtıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, toplantıdaki konuşmasında, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin sağlık alanında ortaya koyduğu başarı ve çalışmalarla marka olduğunu belirterek, üniversite-sanayi iş birliklerinin bu markayı daha yukarılara taşıyacağını dile getirdi.

Akademisyenlerin bilgi birikimi ve sanayi iş birliği sonucunda, kısa zamanda market raflarında yer alacak bir ürünün patentinin alındığını bildiren Aydın, şunları kaydetti:

"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çatısı altında geliştirilerek, üniversitemiz ve Arkan Grup patenti ile satışa sunulacak akıllı bebek bezinin Türkiye'de, uzun vadede dünyada yaygın olarak kullanılan bir ürün haline geleceğini öngörüyorum. Annelerin korkulu rüyası olan, özellikle kız bebeklerde sık görülen idrar yolu enfeksiyonu, tehlikeli boyuta ulaşmadan erkenden teşhis edilebilecek. Açıklanamayan ateşle seyreden, tanı konulması için hastanede idrar tahlili yaptırılması gereken bir konu, akıllı bebek bezi üzerindeki renk belirteci ile hemen anlaşılabilecek. Elbette bu bez, hastanede muayeneyi ve laboratuvar tahlillerini kenara atabilen bir hamle değil. Sadece enfeksiyon şüphesini ortadan kaldırabileceğini söyleyebiliriz. Her hastalığın kesin tanısı mutlaka hastanede, uzman muayenesi ve tetkikler sonucunda konulmalıdır."