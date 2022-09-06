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Akıllı cihazlarınıza hijyen getirecek çok amaçlı klavye temizleme seti

05.09.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klavyenizin arasında biriken tozlardan, kırıntılardan rahatsız mı oluyorsunuz? Telefonunuzun ve tabletinizin ekranınızı, kulaklığınızın içini temizleyecek ürünlere mi ihtiyacınız var? Öyleyse doğru adrestesiniz. Akıllı cihazlarınıza hijyen getirecek çok amaçlı klavye temizleme setini keşfetmenizin zamanı geldi. İşte detaylar!

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Teknolojik cihazlar hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Artık neredeyse her işimizi akıllı cihazlarımız sayesinde hallediyoruz. Bilgisayarımızın, tabletimizin, akıllı telefonumuzun bir günlüğüne hayatımızdan çıktığını bir düşünsenize. Düşünmesi bile oldukça can sıkıcı değil mi? Peki bu denli merkezimizde yer alan teknolojik ürünlerin temizliğine ne kadar önem veriyoruz? Yapılan araştırmalar yanımızdan hiç ayırmadığımız cep telefonumuzun milyonlarca mikrop barındırdığını söylüyor, aynı şekilde bilgisayarımızın klavyesi ve kulaklıklarımızın da... Öyle ki Arizona Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre klavyeler ortalama bir klozet kapağından 400 kat daha fazla bakteri barındırıyor. Sık kullandığımız bu cihazların düzenli aralıklarla temizliğini yapmak hijyen ve sağlık açısından oldukça önemli. İşte tam da bu noktada size harika bir önerimiz var: Çok amaçlı klavye temizleme seti. Kendisi minik işlevi büyük bu aparat sayesinde hem bilgisayarınızın klavyesini hem telefon, tablet gibi cihazlarınızın ekranını hem de kulaklığınızı temizleyebiliyor, saniyeler içinde pırıl pırıl yapabiliyorsunuz. Siz de temizliğe önem verenlerdenseniz bu seti mutlaka edinmelisiniz.

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