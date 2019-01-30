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Akıllı ilaçlar kanser tedavisinde umut oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 10:29 | Son Güncelleme

Kanser tedavilerinde geliştirilen akılı ilaçların hastalara umut olduğunu belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç.

Kanser tedavilerinde geliştirilen akılı ilaçların hastalara umut olduğunu belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, "Tümörün üzerinde bazı belirteçler var. Dolayısıyla bu belirteçleri hedef alan tedaviler var. Bu tedaviler tümörün üzerindeki belirteçlere yapışıyor ve normal hücreye gelmiyor" dedi.
Medicana Bursa Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, kanser tedavisinde her geçen gün yeni gelişmeler olduğunu, tıbbi teknolojinin ilerlemesiyle yeni geliştirilen akıllı ilaçların hastalıkla mücadelede giderek daha önemli hale geldiğini söyledi. Avcı, "Tümörün üzerinde bazı belirteçler var. Bu belirteçler normal hücrede yok. Dolayısıyla bu belirteçleri hedef alan tedaviler var. Bu tedaviler tümörün üzerindeki belirteçlere yapışıyor ve normal hücreye gelmiyor. Akıllı ilaç dediğimiz bu. Bunun da tabii özellikleri, kullanılması gereken evreler var. Bu evreye göre veriyoruz akıllı ilaçları" şeklinde konuştu.
Kanser hastalığının her hastada farklı olduğunu ve bu yüzden de farklı tedaviler uyguladıklarını belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Avcı, "Kanserin tedavisi her hastaya özeldir. Her hastaya aynı tedaviyi uygulamıyoruz. Öncelikle hastanın özelliklerine bakıyoruz. Yaş, tansiyon, kalp rahatsızlığı gibi. İkinci olarak da hastanın tümörüne bakıyoruz. Tümörün tipi, evresi ve özellikleri bizim için önemli. Dolayısıyla hastaya sıralı bir tedavi öneriyoruz" dedi.
Hastalığın tedavisinde destek tedavileri olan ve hastanın hayat kalitesini yükseltici tedavilerin de önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Avcı, "Hastaya alması gereken tedaviyi uyguladık. Çünkü bu hastalarda mutlaka bir ağrı olabiliyor. Ağrı tedavisi yapıyoruz. Beslenme bozukluğu olabiliyor. Diyetisyenle birlikte beslenme bozukluğunu tespit edip, ona göre beslenme programı hazırlıyoruz. Anksiyete ve ölüm korkusu yaşayabiliyorlar. Bunlara da psikolog eşliğinde gereken destek tedavisini belirliyoruz. Yani hastayı bedensel ve ruhsal açıdan bütünsel değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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