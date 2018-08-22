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Akıllı olmayan telefonların satışları artıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.08.2018 12:51 | Son Güncelleme

Son yıllarda hayatın her anına giren akıllı telefonların satış rakamları belli bir doygunluğa ulaştı. Her anımızda bize yardımcı olan akıllı telefonlar yerine akıllı olmayan versiyonları tekrar popüler olmaya başladı. her dakika rahatsız edilmek istemeyen ya da pil sorunu ile uğraşmak istemeyen kullanıcılar akılsız telefonlara yöneliyor.

Akıllı olmayan telefonların satışları artıyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre akıllı telefon satışları dünya çapında bir önceki yıla göre yüzde 2 oranında artarken, akıllı olmayan cep telefonlarının satışları ise yüzde 5 oranında yükseldi. Yani kullanıcılar akıllı olmayan telefonlara yönelmeye başladı.

İngiltere'de yayın yapan The Independent gazetesinin internet sitesinde yayınlanan bir habere göre geçen yıl dünya genelinde ‘sadece arama yapabilen’, eski model cep telefonlarının satışlarında yüzde 5 artış oldu. Habere göre, aynı dönemde akıllı telefon satışlarındaki artış sadece yüzde 2 oldu.

İnsanlar artık huzur istiyor

The Independent, satışlardaki artışa gerekçe olarak "İnsanlar bağlantılarını koparmaya ve daha huzurlu olmaya çalışıyor" yorumunda bulundu. Haberde, insanlarda teknolojiden kaçınmaya yönelik bir eğilim bulunduğu ifade edilirken, gazeteye konuşan ‘dijital detoks uzmanı’ Tanya Goodin, “Bu sonuca şaşırmadım. Yazılım şirketleri göz bebeklerimizi ekranlara yapıştırmak için ellerinden geleni yaparken, biz yavaş yavaş akıllı telefonları kapatmanın buna bir ara vermek anlamına geleceğini anlıyoruz” yorumunda bulundu.

İngiltere’de Oxfam tarafından yapılan araştırmada, insanların yüzde 78’inin akıllı telefonları olmadan bir hayatı hayal bile edemediği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Teknoloji

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon The Independent

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