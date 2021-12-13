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Akıllı saat sektörü önemli bir yenilik görebilir

13.12.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zamanda Samsung tarafından büyük bir değişiklik görmemiz pek olası olmasa da, teknoloji şirketleri video izleme ve bilekten fotoğraf çekme fikri için çalışıyor gibi görünüyor. En son örnek, bir Samsung patentinden geldi.

Akıllı saat sektörü önemli bir yenilik görebilir

İlk olarak Haziran ayında Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (WIPO) sunulan patent, yuvarlanabilir ekranlı ve ortasında kamera olan bir Galaxy Watch’ı tasvir ediyor. Saat konsepti ortalama yuvarlak kadranlı bir saat gibi görünüyor.

Samsung, bilgileri görüntülemenin yeni yollarına ek olarak, daha büyük bir ekranın insanları bilekten video izlemeye ikna edebileceğini düşünüyor. Kameraya gelince, saati tasvir eden şemalar, saatin ortasında bulunan ve fotoğraf veya video çekmek için tasarlanmış bir tasarımı gösteriyor.

KATLANABİLİR AKILLI SAAT FİKRİ

Samsung’un katlanabilir ekran teknolojisini giyilebilir cihazlara genişletmeye çalışması şaşılacak bir şey değil. Samsung, daha önce bileğe dayalı giyilebilir cihazlarda kameralarla deneyler yapmıştı. Yeni planlanan akllı saatlerle çok şey yapabilmenize rağmen, akıllı telefonunuz olmadan yine de sınırlı şeyler yapabilirsiniz. Örneğin, ekran ne kadar büyük olursa olsun veya sesli asistanınız ne kadar doğru çalışıyor olursa olsun, metinleri yanıtlamak zor olabilir. Hızlı bir “evet” veya “yoldayım”dan daha fazlası için, telefonunuza ihtiyacınız olur. Bununla beraber yine de akıllı saatlerde gelişmeler olacağını görmek güzel. Telefon sektöründe artık katlanabilir cihazların olması sıradan hale geliyor. Hal böyle olunca katlanabilir akıllı saatlere de sıra gelebilir.

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akıllı saat Samsung
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