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Akıllı telefon, akıllı saat, akıllı gözlük derken... Yakında şaşırtıcı bir 'akıllı' ürünün daha trendi başlayabilir!

18.09.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı saat, akıllı gözlük, akıllı süpürge, akıllı kamera... Bugüne dek akıllı ürün kategorisine giren çok fazla ürün bir trend yakaladı. Ancak iddiaya göre çok yakında şaşırtıcı bir 'akıllı' ürünün daha trendi başlayabilir. İşte detaylar...

Akıllı telefon, akıllı saat, akıllı gözlük derken... Yakında şaşırtıcı bir 'akıllı' ürünün daha trendi başlayabilir!

Akıllı saat, akıllı gözlük, akıllı süpürge, akıllı kamera ve daha fazlasından oluşan 'akıllı ürün'lerin yeni trendlerine çok yakında yeni bir trend eklenebilir... Evet, yakında başlama ihtimali konuşulan akıllı yüzük trendinden bahsediyoruz.

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AKILLI YÜZÜK TRENDİ BAŞLAYABİLİR Mİ? DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR...

Piyasada halihazırda birçok akıllı yüzük örneği bulunsa da bunlar, bugüne dek bir akıllı telefon veya akıllı saat kadar bir trend yakalayamadı. Ancak ünlü şirketlerin de bu segmente yönelik güçlü ürünler çıkartmasıyla akıllı yüzük trendinin başlama ihtimali olabilir.

akıllı yüzük

Örneğin; Akıllı yüzük üzerinde çalıştığı iddia edilen şirketlerden biri Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung. Hatta şimdi Samsung'un Galaxy Wearable uygulamasında yapılan yeni bir güncellemenin, yeni olası ürünün olası adını ve olası çıkış tarihini gözler önüne serdiği öne sürülüyor.

Buna bağlı olarak Samsung'un "Galaxy Ring" ismini vereceği öne sürülen akıllı yüzüğünü, 2024'te piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. "Galaxy Ring"in piyasaya sürülmesi durumunda sağlık takibine odaklanan bir cihaz olması bekleniyor.

APPLE'IN DA PLANLARI OLABİLİR

Öte yandan sadece Samsung'un değil, iPhone'ların üreticisi Apple'ın da akıllı yüzük planları olabileceği iddiaları var.

Pek çok işaretin Samsung ve Apple'ın akıllı yüzük pazarına girmeyi ve bu segmentte rekabet etmeyi planladığını gösterdiği öne sürülüyor.

Akıllı yüzüklerin, akıllı saatlere benzer sağlık ve fitness takip yetenekleri sunacağı ve bunun daApple Sağlık (Apple Health) ve Samsung Health platformlarını çok daha fazla kullanıcıya tanıtabileceği iddia ediliyor.

Yine de şimdilik kesin bir şey söylemek söz konusu değil.

Ancak ilerleyen günler bize hem bu Samsung ve Apple başta olmak üzere şirketlerin akıllı yüzük segmenti konusunda neler yapıp neler yapmayacağını hem de akıllı yüzüklerin yeni bir trend başlatıp başlatmayacağını gösterecek...

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Anahtar Kelimeler:
Akıllı yüzük

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