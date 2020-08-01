Akıllı telefon pazarında dengeler değişiyor

2020 yılının hemen başında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında Çin geliyor. Kısa bir sürede dünya geneline yayılan bu salgın başta teknoloji ve sinema olmak üzere pek çok sektörü derinden etkiledi.

Dünyanın işleyen dinamolarından biri olan Çin’de fabrikaların bir çoğu salgın nedeniyle kepenk indirince pek çok cihazın üretimi de durma noktasına geldi.

Akıllı telefonların üretim tarafındaki durgunluğu satışlara da yansıdı. Çin’de açıklanan rakamlara göre 2020’nin ilk yarısında akıllı telefon satışları yüzde 15.2 oranında azaldı.

Yayınlanan son rapora göre, Çin’de akıllı telefonların satışları önemli ölçüde azaldı. Buna rağmen ülkedeki satışlarda yükü çeken firmalar değişmedi. Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi Çin’de satılan her yüz telefondan 82’sine imzasını attı. Geri kalan telefonlar ise Lenovo, Apple, Samsung, LG, Elephone, ZTE, OnePlus, Ulefone gibi markalar tarafından satıldı.

Görünen o ki Çin’deki akıllı telefon pazarı 4 firmanın eline geçmiş durumda. Muhtemelen bu tablo önümüzdeki dönemde de pek değişmeyecektir. Malum ABD’nin baskısı yüzünden Huawei’ye Çin’den büyük bir destek söz konusu.