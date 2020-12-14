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Akıllı telefonlar için Samsung Neon hayalleri 'şimdilik' suya düştü!

14.12.2020 18:08 | Son Güncelleme:
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Akıllı telefonlar için Samsung Neon hayalleri 'şimdilik' suya düştü!

Samsung STAR Labs tarafından geliştirilen yapay insan Neon, 'akıllı telefonlara geliyor' haberiyle gündeme gelmişti. Neon projesinin başındaki isim Pranav Mistry'e göre ise Samsung Neon, 'yakın bir zamanda' genel kullanıma sunulmayacak. Üstelik Galaxy S21 de bunu değiştirmeyecek.

Samsung Neon projesi, yapay zeka desteği ile gerçekte var olmayan insanlarla dijital olarak iletişime geçmeyi sağlıyor. Sanal ortamdaki bir dijital asistan olarak karşımıza çıkan Neon, STAR Labs CEO'su Pranav Mistry'nin geçtiğimiz günlerdeki müjdesiyle tekrar gündeme gelmişti. Mistry bu müjdesinde yapay insan projesinin yılbaşı gelmeden akıllı telefonlara geleceğinin bilgisini paylaşmıştı. Fakat Mistry, yaptığı yeni açıklama ile müjdesinde bazı değişiklikler yaptı. Hem de önemli değişiklikler.

SAMSUNG NEON İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Pranav Mistry, yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada Neon'un 'yakın bir zamanda' genel kullanıma açılmayacağını söyledi. Ayrıca Mistry, Neon projesinin Samsung Galaxy S21 veya başka herhangi bir Galaxy cihazıyla gelmeyeceğini de aktardı.

SAMSUNG NEON NEDİR?

Yapay insan projesi Samsung Neon, ‘’Bizim gibi görünen sanal bir varlık’’ olarak nitelendiriliyor. Bu ‘yapay insanlar’, gerçek insanlarla makine öğrenmesi sayesinde gerçek zamanlı sohbet edebiliyor. Hatta duygu durumlarını anlayabiliyor ve karşılık verebiliyor.

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