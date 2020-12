Akıllı telefonlar için Samsung Neon hayalleri 'şimdilik' suya düştü!

Samsung Neon projesi, yapay zeka desteği ile gerçekte var olmayan insanlarla dijital olarak iletişime geçmeyi sağlıyor. Sanal ortamdaki bir dijital asistan olarak karşımıza çıkan Neon, STAR Labs CEO'su Pranav Mistry'nin geçtiğimiz günlerdeki müjdesiyle tekrar gündeme gelmişti. Mistry bu müjdesinde yapay insan projesinin yılbaşı gelmeden akıllı telefonlara geleceğinin bilgisini paylaşmıştı. Fakat Mistry, yaptığı yeni açıklama ile müjdesinde bazı değişiklikler yaptı. Hem de önemli değişiklikler.

Pranav Mistry, yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada Neon'un 'yakın bir zamanda' genel kullanıma açılmayacağını söyledi. Ayrıca Mistry, Neon projesinin Samsung Galaxy S21 veya başka herhangi bir Galaxy cihazıyla gelmeyeceğini de aktardı.

To clarify, NEON View is not coming for general public availability in near future. It is first targeted for B2B, as an API that integrates NEON's realtime conversation capability to mobile apps and web services. https://t.co/xbL8fp5Yn4 pic.twitter.com/ltukntPEUN