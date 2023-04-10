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Akıllı telefonların da mı sonu geliyor? 'Cep telefonunun babası'ndan çok konuşulacak sözler!

10.04.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleceğin telefonları nasıl olacak? sorusunun cevabını elbette çoğu kişi merak ediyordur. Kimileri gelecekte telefonların yerini beyne yerleştirilen çiplerin alacağını, kimileri de gelecekte günümüzdeki telefonlardan çok uzak tasarımlara sahip telefonların ortaya çıkacağını düşünüyor. Peki ya 'cep telefonunun babası' olarak kabul edilen Martin Cooper bu konuda neler düşünüyor?

Akıllı telefonların da mı sonu geliyor? 'Cep telefonunun babası'ndan çok konuşulacak sözler!

Cep telefonunun mucidi Martin Cooper, aslında "Geleceğin telefonları nasıl olacak?" sorusuna yanıt verecek nitelikteki demecini geçtiğimiz ayın hemen başında vermişti. Cooper, Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde CNBC'ye konuşan Cooper, çok konuşulacak sözlere imza atmıştı.

"BİR GÜN TELEFONLAR CİLDİMİZE ENTEGRE CİHAZLAR HALİNE GELECEK"

'Cep telefonunun babası' bir gün derimizin altına gömülü cihazlara sahip olacağımızı söylemişti. Cooper'a göre, bir gün telefonlar cildimize entegre cihazlar haline gelecek.

O demece göre 1973'te ilk telefonu icat eden Martin Cooper, "Gelecek nesil telefonu kulaklarının derisinin altına yerleştirecek" dedi. Cooper, "vücudumuzun mükemmel bir şarj cihazı olduğundan" bahsederek, bu tür cihazların şarj edilmesine gerek kalmayacağını söyledi.

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Cooper, "Yemek yediğinizde vücudunuz enerji üretir, değil mi? Yemek yediğinizde vücudunuz enerji üretir. Bu kulaklığı çalıştırmak için çok az bir enerji gerekiyor" diye de ekledi.

Cooper'ın sözleri, bedenlerimizin güçlü mikroçipler ve sensörlerle güçlendirildiği, insanlığın gelecekteki olası bir aşamasına işaret ediyor. Örneğin Elon Musk'ın Neuralink'i gibi birçok girişim, bilgisayarları insan beyniyle birleştirmeyi amaçlayan teknolojiler geliştiriyor.

Cooper, günümüzde akıllı telefonların çok sayıda uygulama ve insan yüzünün eğimine uymayan bir ekranla çok karmaşık hale geldiğini belirtti. Cooper, "Ne zaman bir telefon görüşmesi yapsam ve kulaklığım olmasa, bu düz malzemeyi kavisli başıma dayamak ve kolumu garip bir pozisyonda tutmak zorunda kalıyorum" dedi.

Cooper, telefonların bugün olduğu gibi taşınabilir bilgisayarlar haline geleceğini asla hayal edemeyeceğini söyleyerek şöyle konuştu;

"50 yıl önce gerçekten ilkel bir dönemdi. İnternet yoktu, büyük ölçekli entegre devreler yoktu, dijital kameralar yoktu. Bir gün telefonunuzun bir kamera ve ansiklopediye dönüşeceği fikri hiç aklımıza gelmemişti."

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