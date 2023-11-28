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Akın akın geliyorlar! Oran yüzde 100'e ulaştı, otellerde yer kalmadı

28.11.2023 10:50 | Son Güncelleme:
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Yeni yıla Türkiye'de girmek isteyen İranlı turistlerin ilk tercihi yine Van oldu. Van'da günlük kapasitesi 12 bin olan oteller, İranlı turistlerin yaptığı rezervasyonlar ile doldu. Yeni yıl öncesi otellerin rezervasyonları yüzde 100'e ulaştı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, "Yılbaşına kadar 600 bin turistin kente gelmesini bekliyoruz" dedi.

Akın akın geliyorlar! Oran yüzde 100'e ulaştı, otellerde yer kalmadı

Van'a komşu İran'dan alışveriş yapmak için gelen turistlerin sayısı, her geçen artıyor. İranlı turistler, her yılbaşı olduğu gibi, bu yıl da eğlenmek için Van'ı tercih etti. İran'dan 3 günlük yeni yıl tatili için gelecek olan turistler, günler öncesinden otellere rezervasyon yaptırmaya başladı. Yeni yıl öncesi otellerin rezervasyonları yüzde 100'e ulaşırken, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, son 11 ayda Kapıköy Sınır Kapısı'ndan kente 554 bin turistin kente giriş yaptığını söyledi.

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'İLİMİZİN GEÇİM KAYNAĞI YÜZDE 63 ORANINDA TURİZM ENDEKSLİ'

Kapıköy Gümrük Kapısı'nın Van'a 100 kilometre uzaklıkta bulunduğunu söyleyen Çeliktaş, "Yılbaşına kadar 600 bin turistin kente gelmesini bekliyoruz. Kapıköy Gümrük Kapısı, ilimizin ekonomik can damarı olmaya devam ediyor. İlimizin geçim kaynağı yüzde 63 oranında turizm endeksli. Bu oranın önümüzdeki yıl daha da yükseleceğini umut ediyoruz. Van ili, Türkiye'nin göz bebeği, incisi. İranlılar da ayrı şekilde Van'a bakıyorlar. Gerçekten burada yaşayan insanlarımız da kadirşinas, misafirperver insanlar. Dışarıda kalan turistleri evlerinde misafir etmektedirler. İnşallah bu yıl da bunu yapacağız. Onları baş tacı yapacağız. Onlar buraya geldiği zaman hareket oluyor. Hareket olan yerde de bereket oluyor. İranlı turistlerin gelişi ile Van ili olarak ülkemizin ekonomisine katma değer sağlıyoruz. Bu anlamda çok mutluyuz" dedi.

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'OTELLERİN GÜNLÜK KAPASİTESİ, 12 BİN CİVARINDA'

İranlı turistlerin, yeni yılda eğlenmeye ve alışveriş yapmaya geldiğini anlatan Çeliktaş, "Gelen turistlerden eğlenen de var, alışveriş yapan da var. Gelenler, buranın tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret ediyor. Hatta kışın kayak merkezine, kayak yapmaya gelenler de oluyor. Esnafımız için çok iyi oluyor. İranlı turistlerin gelişine çok mutlu oluyorlar. İnşallah bu devam eder. Çünkü buna ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıla daha çok yoğunluk bekliyoruz. Çünkü sınır kapımız 7/24 saat hizmet vermeye başlamış. Gelecek sene bunun etkisini göreceğiz. İş insanlarımız da Van'da yatırım yapmaya devam ediyor. Otel konaklama sektöründe birçok inşaatın yükseldiğini görüyoruz. Kafe, restoran, giyim mağazaları bu şekilde turizme yönelik güzel hizmetler yapıyor. Geçen yıl yeni yılda otellerimizin doluluk oranları, yüzde 100'e ulaşmıştı. Van'daki otellerin günlük kapasitesi, 12 bin civarındadır" diye konuştu.

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'ŞU AN REZERVASYONLARIMIZ TAMAMEN DOLU'

Otel sahibi Yunus Yüksel ise "2023 yılı turizm yılı olarak geçirdik. İranlı turistlerin Van esnafına çok büyük faydası oldu. Yeni yıla daha 1 aydan fazla bir süre var. Ama şu an rezervasyonlarımız şu an tamamen dolu. Diğer otellerin de aynı şekilde öyle. Bunun yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti'nin belirli tatil günleri var. O günler için de rezervasyonlar almışız. Yeni yıl için 3 gece, 4 gün konaklayacaklar. Ondan sonra da ülkelerine dönecekler. Bu sene turist yoğunluğu çok iyiydi. Memnun kalan bazı aileler, yılda 2-3 kez geldi. Buranın yemekleri onlar için çok uygun. Buraya gelenler, alışverişe geliyor. Bir yandan da eğleniyorlar. Onun için her zaman şunu diyoruz; İranlılar bizdendir. Onlar bize, biz onlara alıştık" dedi.

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İranlı turistler de gündüz alışveriş, akşamları da doyasına eğlendiklerini, Van'a gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

(DHA)

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