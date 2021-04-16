HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Akıncı final mi yapıyor? Akıncı ne zaman final yapıyor? Sevilen Akıncı dizisinin final tarihi belli oldu

Akıncı final mi yapıyor? Akıncı ne zaman final yapıyor? Sevilen Akıncı dizisinin final tarihi belli oldu

16.04.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV’nin belli bir kesim tarafından beğeni ile takip edilen aksiyon ve fantastik türünde yer alan Akıncı dizisi, yaz sezonuna girerken final kararı aldı. Geçtiğimiz haftalarda diziye yeni karakterlerin katılması ile heyecanı yükselen diziden şoke eden karar dün akşam saatlerinde açıklandı. Başrollerinde Büşra Develi, Şükrü Özyıldız, Tolga Tekin ve Yıldıray Şahinler gibi isimlerin yer aldığı Akıncı dizisi 20. Final bölümü ile izleyicine veda ediyor.

Akıncı final mi yapıyor? Akıncı ne zaman final yapıyor? Sevilen Akıncı dizisinin final tarihi belli oldu

Yaz sezonunun gelmesiyle birçok dizi sezon finali veya final kararı alarak ekranlara veda ediyor. ATV’nin sevilen fantastik aksiyon dizisi Akıncı’dan da bir final kararı geldi. NTC yapım imzalı Akıncı dizisi, her Cuma ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyordu. Belli bir kitlenin oldukça severek izlediği ve belirli bir hayran kitlesine sahip olan Akıncı dizisi 4 bölüm sonra ekranlara veda ediyor.

AKINCI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Tolga Tekin, Yıldıray Şahinler gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Akıncı dizisi final yapan diziler kervanına katıldı.

1

Son bölümlerinde bir çok oyuncunun veda etmesiyle de gündeme gelen Akıncı dizisinin final bölümü belli oldu. 16. bölümü ile ekranlara gelecek olan Akıncı dizisi 20. bölümde ekranlara veda edecek.

AKINCI DİZİSİ KONUSU NE?

Fatih yakışıklı ve dürüst olan idealist bir Tarih öğretmenidir. Üniversiteden mezun olduğu gün, karşısına babasının görev arkadaşı olduğunu söyleyen Orhan çıkmış ve Fatih'e hiç bilmediği aile tarihiyle ilgili gerçekleri açıklamıştır; Fatih'in babası Osmanlı soyundan gelen bir 'Akıncı Beyi'dir ve bir suikast girişimi sonucunda şehit edilmiştir. Yüzyıllardır süre gelen bu kutsal görevi artık Fatih sürdürecektir. Fatih, yıllar içinde Orhan'ın yardımıyla eğitilir ve ülkesine karşı tehdit oluşturan her türlü suç örgütüne karşı savaş açar. Gündüzleri sıra dışı bir eğitim anlayışıyla tarih öğretmenliği yaparken, geceleri taktığı maskeyle gerçek kimliğini gizleyerek Akıncı görevini üstlenir. Yaptığı operasyonlarla, günden güne bir halk kahramanına dönüşür.

3

Akıncı'nın operasyonlarından büyük zarar gören karanlık güçler, onun ortadan kaldırılması için harekete geçerler. Bu sırada emniyet güçleri de büyük bir halk desteğine sahip olan ve tek başına adaleti sağlamaya çalışan Akıncı'nın peşindedir. Nergis, yıllardır Akıncı'nın gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışan başarılı bir gazetecidir. Akıncı; bir görevde karşısına çıkan Nergis'in hayatını kurtarır. Nergis'in kiraladığı evin, Fatih'in ailesine ait olduğu anlaşılınca, ikilinin yolları tekrar kesişir. Akıncı'nın peşinde olan özel harekât polisi komiser Cüneyt de yıllar önce Nergis'e âşık olmuş ancak aşkına karşılık bulamamıştır. Bu süreçte, Nergis'le gitgide yakınlaşan Fatih'in bilmediği bir şey vardır; ülke çapındaki tüm bu kötülüklerin sorumlularından biri de Nergis'in babası Cevdet'tir. Tüm bunlar yaşanırken Akıncı, bir yandan ülkesini korumaya çalışacak, bir yandan babasının intikamı için mücadele edecek, bir yandan da imkânsız bir aşka yelken açacaktır.

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Biyologlar Günü nedir? Biyologlar Gününe özel mesajlarBiyologlar Günü nedir? Biyologlar Gününe özel mesajlar
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
atv Büşra Develi Şükrü Özyıldız

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

Son dakika! Merkez Bankası'ndan kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Gizlice yemek yerken yakalandı! Şok ceza

Gizlice yemek yerken yakalandı! Şok ceza

Bakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldı

Bakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldı

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.