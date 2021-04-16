Akıncı final mi yapıyor? Akıncı ne zaman final yapıyor? Sevilen Akıncı dizisinin final tarihi belli oldu

Yaz sezonunun gelmesiyle birçok dizi sezon finali veya final kararı alarak ekranlara veda ediyor. ATV’nin sevilen fantastik aksiyon dizisi Akıncı’dan da bir final kararı geldi. NTC yapım imzalı Akıncı dizisi, her Cuma ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyordu. Belli bir kitlenin oldukça severek izlediği ve belirli bir hayran kitlesine sahip olan Akıncı dizisi 4 bölüm sonra ekranlara veda ediyor.

AKINCI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Tolga Tekin, Yıldıray Şahinler gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Akıncı dizisi final yapan diziler kervanına katıldı.

Son bölümlerinde bir çok oyuncunun veda etmesiyle de gündeme gelen Akıncı dizisinin final bölümü belli oldu. 16. bölümü ile ekranlara gelecek olan Akıncı dizisi 20. bölümde ekranlara veda edecek.

AKINCI DİZİSİ KONUSU NE?

Fatih yakışıklı ve dürüst olan idealist bir Tarih öğretmenidir. Üniversiteden mezun olduğu gün, karşısına babasının görev arkadaşı olduğunu söyleyen Orhan çıkmış ve Fatih'e hiç bilmediği aile tarihiyle ilgili gerçekleri açıklamıştır; Fatih'in babası Osmanlı soyundan gelen bir 'Akıncı Beyi'dir ve bir suikast girişimi sonucunda şehit edilmiştir. Yüzyıllardır süre gelen bu kutsal görevi artık Fatih sürdürecektir. Fatih, yıllar içinde Orhan'ın yardımıyla eğitilir ve ülkesine karşı tehdit oluşturan her türlü suç örgütüne karşı savaş açar. Gündüzleri sıra dışı bir eğitim anlayışıyla tarih öğretmenliği yaparken, geceleri taktığı maskeyle gerçek kimliğini gizleyerek Akıncı görevini üstlenir. Yaptığı operasyonlarla, günden güne bir halk kahramanına dönüşür.