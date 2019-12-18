HABER

Akıncı Üssü darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 17:42 | Son Güncelleme

Eski teğmenler Muhammed Saka ve Muhammet Kıvrak, esasa ilişkin savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Esasa ilişkin savunma yapan eski teğmen Muhammed Saka, darbe girişiminin yaşandığı gün rutin mesaisini bitirdikten sonra evine gittiğini, eski yarbay Mustafa Zelbey'in arayarak alarm tatbikatı olacağını söylediğini ve kışlaya gelmesini emrettiğini savundu.

Saka, kışlaya gittiğinde Zelbey'in kendisine ve yanındakilere terör saldırısı istihbaratı olduğu için Akıncı Üssü'ne gidileceğini söylemesi üzerine, kamuflajları giyip araçlarla yola çıktıklarını belirtti.

Araçlarla Akıncı Üssü'ne giriş yaptıklarını ifade eden Saka, Yenikent nizamiyesinde görevlendirildiği kulübenin içinde olduğu sırada bağrışma sesleri duyduğunu ve daha sonra SAT komandosu bir grup askerin nizamiyenin önüne geldiğini iddia etti.

Kısa süre sonra nizamiye çevresinde seslerin yükselmeye başladığını anlatan sanık Saka, yüzbaşı Özhan Hekin'in kışlayı terk etmek istediğini duyduğunu, bir süre sonra da Hekin'in yaralı olarak nizamiyeye getirildiğini ancak Hekin'i kimin vurduğunu görmediğini ileri sürdü.

Sanık Saka, suçsuz olduğunu savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Eski teğmen Muhammet Kıvrak da olay günü görev yaptığı İnsani Yardım Tugayı'nda alarm verildiğini, bunun üzerine kışlaya gittiğini, komutanlarının terör saldırısı olabileceğinden bahsettiğini iddia etti.

Verilen emirle Akıncı Üssü'ne gittiklerini söyleyen Kıvrak, olay akşamı babasıyla yaptığı telefon görüşmesinde darbe girişimi olduğunu öğrendiğini, ancak komutanlarından darbeye yönelik emir verilmediğinden Akıncı Üssü'nde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Sanık Kıvrak, nizamiyede bulunduğu sırada Yüzbaşı Özkan Hekim'in "Bu savaş benim savaşım değil" dedikten sonra kışlayı terketmeye çalıştığını, bir müddet sonra yaralı bir şekilde askerler tarafından getirildiğini, ancak kim tarafından vurulduğunu görmediğini ifade etti.

Darbeci olmadığını savunan Kıvrak, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

PARTNERAradan tam 37 yıl geçti ama hala... Aradan tam 37 yıl geçti ama hala...
Konya’da kaynağı belirsiz kokuKonya’da kaynağı belirsiz koku
İslahiye'de tefecilik operasyonu: 31 gözaltıİslahiye'de tefecilik operasyonu: 31 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akıncı Üssü darbe girişimi davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

En Çok Okunan Haberler

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Bakan Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

Bakan Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa Koleji satışında son durum! Doğa Kolejini kim aldı? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı?

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika: Samsun’un Çarşamba ilçesinde servis takla attı! Çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Beyoğlu'nda 'kız kaçırma' çatışmasında yoldan geçerken vurulup hayatını kaybeden Berkay İşlev davasında karar çıktı

'Kız kaçırma' çatışmasında iki kişi hayatını kaybetmişti! Karar verildi

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... O kavşakta düzenleme çalışmaları başladı

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... Bu sabah başladı

Bu acının tarifi yok! İki kardeş bir gün arayla feci şekilde hayatını kaybetti

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç ile ilgili yeni gelişme!

Ceren'in katili Özgür Arduç ile ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.