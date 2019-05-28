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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 13:15 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık eski kursiyer pilot teğmen Selahattin Yıldız, 15 Temmuz'da, terörle mücadele harekatı olacağını ve kendilerine de görev verileceğini belirten amirlerinin emri üzerine 141. Filo'da kaldığını savundu.

Telefonlarının toplandığını, 141. Filo'da televizyonun da gayri faal olduğunu söyleyen Yıldız, bu nedenlerle o gece darbe teşebbüsünden haberi olmadığını iddia etti.

Yıldız, kendisine sadece araç kullanma görevi verildiğini, darbe girişimine katılmadığını ileri sürdü.

Amirlerinden kanunsuz bir emir almadığını, kanunsuz bir eyleminin de bulunmadığını savunan Yıldız, suçlamaları reddederek tahliyesini ve beraatini talep etti.

- Mihmandarlık yapmış

Sanık eski kursiyer pilot teğmen Murat Gümüş de 141. Filo'da görev yaptığı 15 Temmuz'da, terörle mücadele harekatı kapsamında Filo'ya çağrıldığını ve gelen kişileri karşılamak üzere mihmandar olarak görevlendirildiğini savundu.

Filo komutanı yarbay Hakan Karakuş'un verdiği brifingin rutin yapılan bir faaliyet olduğunu ileri süren Gümüş, bunun darbeye yönelik bir brifing olmadığını iddia etti. Gümüş, o gün silah almadığını ve kullanmadığını öne sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen Gümüş, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Karargahı'nda görevli olan sanık eski teğmen Yunus Yalçın da 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde olmadığını ve hayatının hiçbir döneminde üste görev almadığını ileri sürdü.

Yalçın, iddianamede ve mütalaada yer verilen MEBS Siber Savunma Komutanlığı'nda görev aldığına yönelik ifadenin tek doğru olduğunu iddia ederek, darbe teşebbüsünün yapıldığı saatlerde Akıncı Üssü'nde değil, üssün lojmanında olduğunu savundu.

Lojman nizamiyeden saat 00.04'te girdiğine dair kanıtların bulunduğunu öne süren Yalçın, darbe girişimine yönelik bir eylemi olmadığını söyledi.

Yalçın, "Ben pilot değilim, bununla ilgili eğitimim de yok. Ne 15 Temmuz'da ne de öncesinde ismi zikredilen sanıklarla cep telefonuyla görüşmedim. Hiçbir örgüt toplantısına katılmadım." dedi.

Suçlamaları reddeden Yalçın'ın da tahliye ve beraat talep ettiği duruşmaya öğle arası verildi.

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