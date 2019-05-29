Akıncı Üssü davası

Ergül, filo komutanına geldiğini söylemek için yanına gittiğini, bir kaos ortamının olduğunu ifade ederek, filo komutanı Azimetli'nin "Dışarıda bir sıkıntı var mı?" şeklindeki sorusu üzerine, bir sorun olmadığını söylediğini ileri sürdü.

Azimetli'den izin alıp kız arkadaşının Mamak'taki evinde ailesiyle tanışma yemeği yediğini, 00.30'a kadar da filoda olmadığını savunan Ergül, filoya döndüğünde uçak seslerini duyduğunu ama bu seslere anlam veremediğini iddia etti.

Sanık eski kursiyer teğmen Eyyüp Ergül, 15 Temmuz'da 143. Filo'da görev yaptığı sırada filo komutanı Mustafa Azimetli'nin kendilerine sosyal faaliyet ve terörle mücadele harekatı (TMH) var diyerek üsten ayrılmamalarını emrettiğini ileri sürdü.

Kursiyerlerin telefonlarının toplatılması ve gazinodaki televizyonun yerinden sökülmesi sebebiyle 02.30- 03.00'da darbe girişimini öğrendiğini savunan Ergül, "O gece darbe teşebbüsündeki yöneticileri bilmiyorum. Kimse bana 'Ben darbenin yöneticisiyim bu da senin görevin ve siz bugünler için yetiştirildiniz' demedi." diye konuştu.

Ergül, sadece filoya gelen ve emniyetsiz bir yerde duran silahları filonun deposuna kaldırdığını, başka da bir eylemi olmadığını iddia ederek, o gece kimseden de emir almadığı öne sürdü.

Darbe girişimine destek vermediğini savunan Ergül, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Eski kursiyer pilot teğmen Mehmet İhsan Akça ise 15 Temmuz'da 141. Filo komutanı Hakan Karakuş'un kursiyerleri 17.00-18.00 civarında toplayarak TMH olacağını söylediğini ve bu doğrultuda verilen emirlere personelin uyduğunu ileri sürdü.

Darbe gecesi minibüsle uçaklara götürdüğü pilotları neden taşıdığı hakkında bilgisi olmadığını savunan Akça "Bana pilotların uçuğa götürülmesi emri verildi. Onları toplamda 3 kere taşıdım. Pilotlardan başka gece boyunca kimseyi taşımadım, kalkan uçağın ne yapacağı hakkında bilgim yoktu ve benim kullandığım minibüste alıkonulan kimse de yoktu." dedi.

Akça, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık eski kursiyer pilot teğmen Coşkun Bardakçı'nın da beraat talebinde bulunduğu duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

