Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli olan sanık eski albay Harun Olgun, pazartesi günü başladığı savunmasını tamamladı.

Suçlamaları kabul etmeyen Olgun, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na tatbikat diye gittiğini öne sürdü ve konusu suç teşkil eden bir şey yapmadığını iddia etti.

Muhafız Alayı'nda daha önce de koruma tatbikatı yaptıklarını ileri süren Olgun, kendisine tatbikat için bu birliğe gitmesinin söylenmesinde de bir anormallik bulunmadığını savundu.

Olgun, alayın helikopter pistinde beklediği sırada bir yarbayın yanında birkaç askerle geldiğini ve kendisini yeni alay komutanı olarak tanıtıp "yanlış yapıyorsunuz, teslim olun" gibi bir ifade kullandığını belirterek, "Ben de yeni Özel Kuvvetler Komutanıyım." dediğini söyledi.