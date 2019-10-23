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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 18:15 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada darbe girişiminin yaşandığı dönemde Adana İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli sanık eski pilot üsteğmen Hızır Özyuva başladığı savunmasını tamamladı.

"Silahlı bir kalkışma olduğunu bilseydim buna tüm gücümle karşı koyardım." diyen Özyvuva, olay günü tüm emirleri sıralı amirlerinden aldığını ileri sürdü.

15 Temmuz'da, 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı Uçak Bakım Tabur Komutanlığı'nda teğmen olarak görev yapan Mesut Baytürk de savunmasında yöneltilen suçlamaları reddetti.

Darbe girişimine katılmak üzere bizzat üs komutanı tarafından çağrıldığına yönelik iddia üzerine Baytürk, emir üzerine geldiğini ancak beklemekten başka bir faaliyeti bulunmadığını iddia etti.

Baytürk, üs komutanı Bekir Ercan Van'ın ifadesi sırasında "Baytürk'ü neden çağırdınız?" sorusuna, telefonlara bakması için çağırdığını söylediğini, kendisinin de neden çağrıldığını burada öğrendiğini ileri sürdü.

Darbe girişimine destek manasında bir şey yapmadığını savunan Baytürk, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Savunma yapmak üzere söz verilen sanık eski pilot üsteğmen Fatih Akbulut ise mağdur edildiğini ileri sürdü.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmayan Akbulut, tahliye dahil herhangi bir talepte de bulunmadığını söyledi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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15 Temmuz Akıncı 4. Ana Jet Üssü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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