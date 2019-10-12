Akıncı Üssü davasında ara karar

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, beş sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanıklar ve avukatları taleplerini iletti.

Daha sonra ara karara yönelik mütalaasını açıklayan savcı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

İddia makamı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Savcı, firari sanıklar Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Ahmet Sürmen, Fatih Arık, Halit Çetin ve Serkan Aydın hakkındaki yakalama kararlarının da devamını ve infazının beklenmesini istedi.

- Ara karar

Mahkeme heyeti, verilen müzakere arasından sonra ara kararını açıkladı.

Buna göre, yakalamalı sanıkların bu hallerinin devamına ve infazının beklenmesine karar veren mahkeme, bazı sanık ve avukatlarının mahkeme heyetinin reddine yönelik taleplerini ise kabul etmedi.