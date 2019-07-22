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Akıncı ve Anastasiadis 9 Ağustos’ta görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ev sahipliğinde 9 Ağustos’ta bir araya gelecek.KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30’da gayriresmi bir görüşme için bir araya geleceklerini duyurdu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ev sahipliğinde 9 Ağustos’ta bir araya gelecek.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30’da gayriresmi bir görüşme için bir araya geleceklerini duyurdu. Burcu, görüşme yerinin ise Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın adaya dönüşünün ardından yapılacak istişare sonrasında kesinleşeceğini belirtti.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis geçtiğimiz günlerde yaptıkları telefon görüşmesinde gayriresmi bir toplantı için mutabık kalmışlardı. Liderlerin Kıbrıs konusunda son aşama ile Akdeniz’de hidrokarbon ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Akıncı ile Anastasiadis en son 26 Şubat 2019’da bir araya gelmişti.

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