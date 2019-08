Akıncı’dan Anastasiadis ile görüşme sonrasından açıklamalar

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşme sonrasında, Rum tarafının fikir değiştirmediğini ve çıkış yolu önermediğini söyledi. Akıncı, Rum tarafının olumsuz tavrına karşı, “Ya bir şeyi birlikte yaparsanız, ya da yapamadığınız noktada ayrı ayrı yaparsınız, yani şuanda olduğu gibi” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis’le 3 saate aşan görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde görüşmeyle ilgili basına açıklamalarda bulundu. Samimi ve yapıcı ruh haliyle gittiği görüşmede Anastasiadis’i de bu ruh haliyle dinlediğini kaydeden Akıncı, özlü içerikli konular yanında, hidrokarbon konusu ve güven artırıcı öneriler başlıklarını ele aldıklarını ifade etti. Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un ay sonu veya Eylül başı adaya gelmesini beklediklerini, referans kavramlarının oluşturulması için yapacağı çalışmalarda kendisiyle temas edeceklerini kaydetti.

Eylül’de New York’ta BM ile görüşülecek

Ucu açık, sonu gelmez müzakerelerin olmayacağını vurgulayan Akıncı, bunun BM kararlarındaki ifadelere de benzer ifadeler olduğuna dikkat çekti. Eylül sonu BM Genel Sekreteri’yle New York’ta görüşeceklerini ancak Lute’un yapacağı çalışmalara da bağlı olarak New York’ta üçlü bir görüşmenin olabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, hem kendisinin hem de Anastasiadis’in buna açık olduklarını teyit ettiklerini bildirdi. Beşli bir görüşmenin de kendi önerileri arasında yer aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Genel Sekreter’le yapacağımız 3’lü görüşmede 5’linin de yolunun çizilebileceğini düşünüyorum” dedi. Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yapacakları görüşmede, konuların netleşeceğini söyledi. Akıncı, netleşmesini bekledikleri konuların “Geçmiş mutabakatlara bağlılık, 11 Şubat belgesi ve 30 Haziran Guterres çerçevesi” olduğunu kaydederek, “Bu üçünün toplamından referans kavramlarının ortaya çıkması gerekiyor” dedi.