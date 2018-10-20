"Akıntı bazen meme kanserinin tek belirtisi olabilir"

İSTANBUL (AA) - Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağatay Çifter, hiçbir şikayeti yokken meme başından akıntı olduğunu gören kadınların genel cerrahi uzmanına başvurması gerektiğini belirterek, bu akıntıların, çoğu zaman önemli bir hastalık belirtisi olmamakla birlikte bazen bir meme kanserinin tek belirtisi olabildiğine işaret etti.

Çifter, yaptığı yazılı açıklamada, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen ve ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan bir hastalık olduğunu hatırlattı.

Ailesinde, birinci derece akrabalardan birinde veya ikinci derece akrabaların 2 veya daha fazlasında meme kanseri bulunanların, kontrollerini daha erken yaşlarda (30 yaş) başlatması gerektiğinin altını çizen Çifter, şunları kaydetti:

"Yaşı ne olursa olsun, memesinde bir kitle, meme başı veya deri çekintisi ya da meme başı akıntısı fark edenler genel cerrahi uzmanına başvurmalı. Bunların dışında, 40 yaşında takiplerine başlanmalı, hiçbir şikayet olmasa bile yılda 1 kez doktor muayenesi, mamografi, meme ultrason ve gerekirse meme MR yapılmalıdır."