Akit yazarından sosyal medyayı sallayan 'Sıla-Ahmet Kural' yorumu

Bahadıroğlu Aile Bakanı'nın nasıl bir telefon görüşmesi yapması gerektiğini yazarken şu ifadeleri kullandı:
"Ben olsam öncelikle; 'Kocanız mı dövdü' diye sorardım. Çünkü Aile Bakanı’nın sorması gereken sorunun 'aile' ile ilişkili olması lâzım…
'Kocam değil, erkek arkadaşım dövdü' dediği anda da, 'Ne haliniz varsa görün!' deyiverir, telefonu yüzüne kapatırdım!
Tüm saldırılara rağmen, Türkiye’nin en güçlü kurumu hâlâ ailedir. Aile Bakanlığı, aile yapısını tarumar etmek isteyenlere destek için değil, yapıyı korumak için kurulmuştur."
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