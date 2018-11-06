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Akit yazarından sosyal medyayı sallayan 'Sıla-Ahmet Kural' yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 09:30 | Son Güncelleme

Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu, sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edilen şarkıcı Sıla'yı arayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a 'tepkili.' Bahadıroğlu Selçuk'un Sıla'ya öncelikle "Kocanız mı dövdü" diye sorması gerektiğini söyleyerek, "Çünkü Aile Bakanı’nın sorması gereken sorunun 'aile' ile ilişkili olması lâzım" dedi.

Akit yazarından sosyal medyayı sallayan 'Sıla-Ahmet Kural' yorumu

Bahadıroğlu Aile Bakanı'nın nasıl bir telefon görüşmesi yapması gerektiğini yazarken şu ifadeleri kullandı:

"Ben olsam öncelikle; 'Kocanız mı dövdü' diye sorardım. Çünkü Aile Bakanı’nın sorması gereken sorunun 'aile' ile ilişkili olması lâzım…

'Kocam değil, erkek arkadaşım dövdü' dediği anda da, 'Ne haliniz varsa görün!' deyiverir, telefonu yüzüne kapatırdım!

Tüm saldırılara rağmen, Türkiye’nin en güçlü kurumu hâlâ ailedir. Aile Bakanlığı, aile yapısını tarumar etmek isteyenlere destek için değil, yapıyı korumak için kurulmuştur."


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Anahtar Kelimeler:
sıla ahmet kural

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
aile sadece nikah masasında yada imamın üfürüğü ile tescillenmiyor. Aile herşeydir, kendini ait olduğunu hissettiğin heryerdir herkezdir. aile olmak için nikaha yada üfürüğe ihtiyaç yok. o sadece prosedür..
@sezo38 kızın olursa özle bir adama verirsin, o zaman görürüm seni nikaha gerek var mı yok mu diyecek misin bakalım..
@sezo38 sen anana - bacına , karına ve kızına ver o ögüdü. istedikleri gibi istedikleri ile yaşasınlar. sende mutlu ol... zaten prosedür herşey.
@sezo38 sende prosedürün bir ürünümüsün ki acaba :)
@sezo38 nikah akdi olmaz ise aile olmaz. Nikah özellikle kadını koruma altına almak için medeni hukukta ve dinde zorunludur..yoksa yapılan şey zinadan başka birşey değildir.
Şiddetin her türlüsüne hayır ama bu iki sanatçı denilen yaratıkların yaptıkları değerlerimize uygulanan bir şiddettir ki telafisi sılaya uygulanan şiddetten daha ağırdır. Soru güzel. Çünkü aile değiller.Toplumun ahlak yapısına saygı duyması ve örnek olması gereken iki ünlü sanatçı nasıl oluyor da gayri meşru yaşayıp sonra da kadına şiddet diye yaygara koparıyorlar.Akit yazarı sordu diye karşı çıkılmamalı. Sahi nikahlı bir birliktelik mi? Çocuk gelinlere nasıl karşı çıkıyorsak Gayri Meşru birlikteliklere de karşı çıkmalıyız.....
şunu da yazar diye tutuyorlar. aynen kocası kardeşim çünkü sevgililik ayıp çünkü türkiye de sevgi olamaz çünkü biz robotuz der kapatırım kardeşim. daha acı ya koca olmadan dövüyorsa koca olunca öldürür. buna tanıma süreci diyoruz
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