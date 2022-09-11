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Akli dengesi yerinde olmayan şahıs ortalığı ayağa kaldırdı! Kendisini eve kilitledi, tavada cep telefonunu yaktı...

11.09.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen 50 yaşındaki Yunus T. isimli şahıs kendisini eve kilitledi. Yunus T. sonrasında tavada cep telefonunu yakıp yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Kapıyı kıran itfaiye ekipleri, polis ekiplerinin de yardımıyla Yunus T.'yi evden çıkartarak ambulansa teslim etti.

Akli dengesi yerinde olmayan şahıs ortalığı ayağa kaldırdı! Kendisini eve kilitledi, tavada cep telefonunu yaktı...

Olay, Ümraniye Çakmak Mahallesi Yeşil Bahar Sokak’ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan Yunus T. (50) yaklaşık 2 senedir oturduğu, 4 katlı binanın zemin katında bulunan dairesini ateşe verdi. Tavada cep telefonunu yakmaya çalışan şahısın mutfağı alevlere teslim oldu. Dumanı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri kendini eve kilitleyen Yunus T.'yi çıkarmak için uzun süre uğraştı.

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KOMŞULAR FİLM GİBİ İZLEDİ

Öte yandan, komşuları uzun zamandır mahalleye rahat vermediğini belirttikleri şahsın polisler tarafından dairesinden çıkartılmasını film gibi izledi. Kapıyı kıran itfaiye ekipleri, polis ekiplerinin de yardımıyla kendisini daireye kilitleyen Yunus T.'yi çıkartarak ambulansa hastaneye teslim etti.

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'DIŞ GÜÇLER CEP TELEFONUMU KAPATTI ONDAN YAKTIM'

Mahalle sakini Oğuz Topçu, ”Kendisini tanımıyorum. Sürekli evinde yangınlar çıkartıyor. Polis ve itfaiye ekiplerini sürekli çağırtıyor ama kendisini bir türlü sokağa çıkartmayı sağlayamadılar. 4-5 gündür bu şekilde devam ediyor. Tek yaşıyor. Evde telefonunu yakmış. ‘Dış güçler cep telefonumu kapattı ondan yaktım’ diyor" diye konuştu. (İHA)

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