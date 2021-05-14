Aklından şüphe ediyorlar! Biden'a şok 'nükleer silah' suçlaması

120'den fazla emekli subaydan oluşan bir grup, Başkan Joe Biden'a seçilmesinin meşru olmadığını söylemek için bir mektup yazdı ve 'zihinsel kapasitesi'ni sorguladı.
Mektup, eski Başkan Donald Trump'ın kanıtlanmamış seçim hilesi iddialarından besleniyor. Emekli subaylardan gelen mektupta, "Halkın iradesini doğru yansıtan adil ve dürüst seçimler olmazsa Anayasal Cumhuriyetimiz kaybolur" denildi.
Grup kendisini 'Amerikan Bayrak Memurları 4' olarak adlandırıyor ve generaller ve amiraller de dahil olmak üzere emekli subaylardan oluşuyor.
Mektupta, "FBI ve Yüksek Mahkeme, seçim usulsüzlükleri ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve 2020'de olduğu gibi bunları görmezden gelmemelidir" ifadelerine yer verildi.
Mektup, Trump'ın sonradan gelen oy pusulalarının güvenli olmadığı yönündeki iddialarını tekrarlıyor.
Emekli subaylar, Biden'in 'zihinsel kapasitesi' hakkında şüpheleri olduğunu kaydederek, 6 Ocak Kongre isyanından sonraki günlerde nükleer kodları emniyet altına almak için Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin hamlesine atıfta bulundu.
Mektupta, "Başkomutanın zihinsel ve fiziksel durumu göz ardı edilemez. Gündüz veya gece her yerde, ulusal güvenlik kararlarını hızlı bir şekilde verebilmelidir'' diye yazdılar.
Mektup şu çarpıcı ifadelerle devam etti: "Son Demokrat yönetimin nükleer yasa prosedürleri hakkındaki soruşturmaları, nükleer silahlı düşmanlara bizim için tehlikeli olabilecek bir ulusal güvenlik sinyali göndererek, kimin sorumlu olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Her zaman tartışılmaz bir emir komuta zincirine sahip olmalıyız."
Flag Officers 4 America grubu kendilerine 'ABD Anayasasını, içerdeki ve dışardaki tüm düşmanlara karşı destekleme sözü veren emekli askeri liderler' olarak adlandırıyor.
Mektup, seçim kampanyası sırasında Biden'a destek veren ulusal güvenlik yetkililerinin basın açıklamalarına cevaben yapılan bir karşı hamle.
İmzalayanlar arasında Vietnam'da görev yapan ve daha sonra Illinois Rock Island'daki ABD Ordusu Endüstriyel Operasyonlar Komutanlığı'na (IOC) komuta eden Tümgeneral Joe Arbuckle da vardı.
Çalışmayı organize eden Arbuckle, Politico'ya şunları söyledi: "Emekli generaller ve amiraller normalde siyasi eylemlerde bulunmazlar ancak bugün milletimizin karşı karşıya olduğu durum vahimdir."
"Ülkemizin kuruluşundan bu yana her zamankinden daha büyük tehditlerle karşı karşıyayız. Sessiz kalmak, görevi ihmal etmek olur."
Ülkede bir kesim ise bu girişimi, askerlerin siyaset yapma çabası olarak niteledi ve sert tepki gösterdi.
Sivil-asker ilişkilerinde uzman olan Jim Golby, "Rütbelerini ve ordunun şöhretini böylesine kaba ve bariz bir partizanca saldırı için kullanmak, utanç verici bir çaba" dedi.
Hava Kuvvetleri Akademisi'nde öğretmenlik yapan emekli Hava Kuvvetleri albay Marybeth Ulrich, bunu 'anti-demokratik' olarak nitelendirdi.
Ayrıca emekli Amiral Mike Mullen, mektup için, "Sanırım orduya ve dolayısıyla ülkeye zarar veriyor. Bunlar 'sağcı Cumhuriyetçi konuşma noktaları'" dedi.
Başka bir emekli askeri lider olan Albay Jeffrey McCausland HuffPost'a şunları söyledi: "Bence bu, demokrasimizin temelini oluşturan Amerika'daki sivil-asker ilişkilerinin erozyonunun çok kötü bir örneği."
2020 seçim yarışında emekli General James Mattis, Lafayette Meydanı'ndaki olaylara Haziran ayında verdiği yanıtta Savunma Bakanı olarak görev yaptığı Trump'ı kınadı. Mattis, "Anayasamızla alay edecek olanları reddetmeli ve sorumlu tutmalıyız," diye yazdı.