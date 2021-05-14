Aklından şüphe ediyorlar! Biden'a şok 'nükleer silah' suçlaması

120'den fazla emekli subaydan oluşan bir grup, Başkan Joe Biden'a seçilmesinin meşru olmadığını söylemek için bir mektup yazdı ve 'zihinsel kapasitesi'ni sorguladı. Mektup, eski Başkan Donald Trump'ın kanıtlanmamış seçim hilesi iddialarından besleniyor. Emekli subaylardan gelen mektupta, "Halkın iradesini doğru yansıtan adil ve dürüst seçimler olmazsa Anayasal Cumhuriyetimiz kaybolur" denildi. Grup kendisini 'Amerikan Bayrak Memurları 4' olarak adlandırıyor ve generaller ve amiraller de dahil olmak üzere emekli subaylardan oluşuyor. Mektupta, "FBI ve Yüksek Mahkeme, seçim usulsüzlükleri ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve 2020'de olduğu gibi bunları görmezden gelmemelidir" ifadelerine yer verildi. Mektup, Trump'ın sonradan gelen oy pusulalarının güvenli olmadığı yönündeki iddialarını tekrarlıyor. BIDEN İÇİN 'ZİHİNSEL KAPASİTE' ŞÜPHESİ Emekli subaylar, Biden'in 'zihinsel kapasitesi' hakkında şüpheleri olduğunu kaydederek, 6 Ocak Kongre isyanından sonraki günlerde nükleer kodları emniyet altına almak için Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin hamlesine atıfta bulundu.

Mektupta, "Başkomutanın zihinsel ve fiziksel durumu göz ardı edilemez. Gündüz veya gece her yerde, ulusal güvenlik kararlarını hızlı bir şekilde verebilmelidir'' diye yazdılar. Mektup şu çarpıcı ifadelerle devam etti: "Son Demokrat yönetimin nükleer yasa prosedürleri hakkındaki soruşturmaları, nükleer silahlı düşmanlara bizim için tehlikeli olabilecek bir ulusal güvenlik sinyali göndererek, kimin sorumlu olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Her zaman tartışılmaz bir emir komuta zincirine sahip olmalıyız." Flag Officers 4 America grubu kendilerine 'ABD Anayasasını, içerdeki ve dışardaki tüm düşmanlara karşı destekleme sözü veren emekli askeri liderler' olarak adlandırıyor. BIDEN DESTEKÇİLERİNE 'KARŞI HAMLE' Mektup, seçim kampanyası sırasında Biden'a destek veren ulusal güvenlik yetkililerinin basın açıklamalarına cevaben yapılan bir karşı hamle. İmzalayanlar arasında Vietnam'da görev yapan ve daha sonra Illinois Rock Island'daki ABD Ordusu Endüstriyel Operasyonlar Komutanlığı'na (IOC) komuta eden Tümgeneral Joe Arbuckle da vardı.