Aklınıza gelen her şeyi basabileceğiniz 2022'nin en iyi 3D yazıcı modelleri

Üç boyutlu baskı teknolojisi hızla gelişirken birçok kişi bu teknoloji sayesinde iş kurabiliyor. Eğitimden ticarete birçok alanda kullanılabilen üç boyutlu baskı, bilgisayarda modellenmiş her türlü nesneyi sorunsuz bir şekilde üretebiliyor. Siz de üç boyutlu baskılar alarak fiziksel ürünler ortaya koymak istiyorsanız gelin, en iyi 3D yazıcı modellerini birlikte inceleyelim.

1. İstikrarlı baskı performansı arayanlara: Anycubic Photon Mono SE Reçineli SLA 3D Yazıcı

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Sanal ortamda tasarladığınız nesneleri mükemmel şekilde fiziksel birer nesneye dönüştürmeye yarayan Anycubic Photon Mono SE Reçineli SLA 3D Yazıcı, sunduğu yüksek verimlilikle ön plana çıkıyor. 3D yazıcılarda sıklıkla karşılaşılan katman kayması probleminin önüne geçmek için geliştirilen birçok destek noktası ile modelleri kusursuz bir şekilde işliyor. Yüksek performans gösteren Z ekseniyle kararlı çalışan çift doğrusal yaylar, katman kayması gibi problemler yaşanmasının önüne geçiyor. Cihazın içinde ışık kaynağı olarak 6K değerinde tek renkli LCD kullanılıyor. Bu sayede pozlama süresi bir saniyeye kadar düşüyor.

2. Yeni başlayanlara avantajlı fiyatıyla harika bir seçenek: Verx Mini Masaüstü Çocuk 3D Yazıcı

3D baskılama işine yeni başlayanlar ve çocuklar için ideal olan Verx Mini Masaüstü Çocuk 3D Yazıcı, küçük boyutu sayesinde hemen her türlü alanda konumlandırılabilir. LCD ekranı üzerinden kontrol edilebilen cihaz, tek bir tuşla kolaylıkla çalıştırılabiliyor. Bu sayede pratiklik sunuyor ve üç boyutlu baskılamaya yeni başlamış olanların yaratıcılığını geliştirmesi için harika bir ortam oluşturuyor. Son derece sessiz çalışan cihaz, böylece ev ortamında dahi rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Küp şeklindeki baskı makinesi, 100 milimetre genişliğindeki yazma alanıyla az yer kaplıyor.

3. Kararlı hareket eden Z ekseni arayanlara: Anycubic Photon Mono SQ Reçineli SLA 3D Yazıcı

LCD teknolojisiyle SLA tabanlı bir baskı makinesi arıyorsanız Anycubic Photon Mono SQ Reçineli SLA 3D Yazıcı, sizin için ideal seçenekler arasında yer alıyor. 128x120x200 milimetrelik bir baskı alanı sunan ürün, bu sayede birçok geniş objeyi kolay bir şekilde tasarlama imkânı sağlıyor. Saatte maksimum 60 milimetre hızla işlem görebiliyor. Soğutma için kullanılan UV ışığının gücü %30'dan %100'e kadar ayarlanabiliyor. Bu sayede daha etkin bir soğutma ile daha kararlı ve dengeli yapılar inşa edilebiliyor.

4. Bulut teknolojisi sayesinde mobil cihazdan modellemenin keyfini çıkarın: Comgrow Creality Halot One Plus 3D Yazıcı

En iyi 3D yazıcı markaları arasında yer alan Creality tarafından üretilen Comgrow Creality Halot One Plus 3D Yazıcı, üstün özellikleriyle ön plana çıkan ürünlerden biri. 5 inçlik dokunmatik ekranı sayesinde kullanımı çok kolay olan ürün, yine bu geniş ekran üzerinden model kütüphanesine göz atmaya imkân tanıyor. Birçok yeniliği bünyesinde barındıran cihaz, kablosuz iletişim kurması sayesinde daha verimli ve hızlı çalışmak isteyenler için ideal. Bulut teknolojisini kullanan Creality; bulut üzerinde yer alan uygulaması sayesinde modellemeye, modelleri tek bir tuşla kablosuz olarak cihaza göndermeye ve baskı almaya imkân tanıyor.

5. Yenilikçi özellikleriyle: Creality CR-6 SE 3D Yazıcı

Demonte olarak gelen Creality CR-6 SE 3D Yazıcı, beş farklı parçanın sekiz farklı vida ile tutturulması sayesinde birkaç dakika içinde kurulabiliyor. Yenilikçi birçok teknolojiyi bünyesinde barındıran ürün, otomatik tabla kalibrasyonu sayesinde sizi kalibrasyon yapma uğraşından kurtarıyor. Bu sayede cihaz, baskıya hazır hâlde size ulaşıyor. Trinamic kontrolcüler tarafından yönetilen makine oldukça sessiz bir şekilde çalışıyor. Ürünün dokunmatik HD ekranı kullanıcı dostu bir yapı sergiliyor. Ekran üzerinden kontrol edilen cihaz kolaylıkla yönetiliyor.

6. Hızlı ısınan platform ile kullanıma hazır: Creality CR-10S Pro V2 BL Touch

Creality CR-10S Pro V2 BL Touch; 4,3 inç genişliğindeki dokunmatik ekranı ve sesli komutlara tepki verebilmesi sayesinde muhteşem bir kullanıcı makine entegrasyonu sağlıyor. Carboloysilisyum özellikli baskı platformu, 60 santigrat derece sıcaklığa ulaşıyor ve bu sayede flamentlere tam tutunarak baskının kusursuz bir şekilde alınmasını sağlıyor. Soğuduktan sonra flamentten kolay bir şekilde ayrılıyor. Yüksek verimli güç kaynağı sayesinde 100 santigrat dereceye ulaşmak için sadece altı dakikaya ihtiyaç duyuyor. Bu sayede baskıya başlamak için beklemeniz gerekmiyor. Daha ne olsun, değil mi?

7. Mükemmel flament besleme teknolojisi: Creality 3D Yazıcı Ender 3 S1

Creality 3D Yazıcı Ender 3 S1, yenilikçi ve kompakt bir üç boyutlu yazıcı arayanlar için ideal. Çift dişli ekstrüder teknolojisine sahip olan baskı makinesi, ekstrüderin mükemmel bir seviyede çalışmasını sağlıyor. Böylece flamentin baskıya sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağladığı gibi esnek yapılı flamentlerle kusursuz baskı alınmasına olanak tanıyor. Yatay düzlemde birçok sensör kullanan cihaz, baskı yüzeyinde yer alan 16 farklı noktayı kendisini baz alarak otomatik olarak hizalıyor. Baskı yüksekliğini de algılayıp basıncı ayarlıyor. Bu sayede kullanıcı daha az düzleştirme ve temizleme işi yapıyor.

8. Entegre ışık kaynağı ile muhteşem performans: Creality HALOT-ONE Reçine 3D Yazıcı

Creality HALOT-ONE Reçine 3D Yazıcı, kendi bünyesinde yer alan ve geliştirilmiş performansıyla öne çıkan bir ışık kaynağı kullanıyor. Bu kaynak sayesinde baskı esnasında oluşan eşit olmayan ışık sertleşmesi, dalgalı katman ve aşırı pozlama gibi problemlerin önüne geçiyor. Diğer yazıcılarla karşılaştırıldığı zaman %20 daha doğru, %15 daha homojen ve %99 oranında daha doygun baskı performansı gösteriyor. Creality tarafından geliştirilen yeni nesil bir anakart kullanan cihaz, bu sayede daha hızlı ve etkin hesaplama yaparken güç tüketimini de önemli ölçüde azaltıyor.

9. Rakiplerini geride bırakan teknoloji: Phrozen Sonic Mini 8K MSLA 3D Yazıcı

Üç boyutlu baskı teknolojisi ile yeni tanışanların aklına ilk olarak "Hangi 3D yazıcıyı almalıyım?" sorusu takılabiliyor. 3D baskı makinesi alırken öncelikle ürünü hangi amaçla kullanacağına karar vermek ve amaca yönelik flament türünü seçmek gerekiyor. Sonrasında elde edilen iki veriye göre uygun cihaz seçimini yapmak kolaylaşıyor. Phrozen Sonic Mini 8K MSLA 3D Yazıcı, minyatür ve büst basmak için en iyi cihaz olarak tanımlanıyor. Yüksek kaliteli modelleri olağanüstü bir kararlılıkla baskılayan makine, modellerin buzlu lazer kesim yapı plakası üzerine sıkıca tutunmasını sağlıyor. Siz de kaliteli bir 3D yazıcı arıyorsanız bu modeli deneyebilirsiniz.

10. Evde kullanmak için ideal bir seçenek: Wacent Easythreed X2 Masaüstü Mini 3D Yazıcı

Hem çocuklar hem amatörler için tercih edilebilen Wacent Easythreed X2 Masaüstü Mini 3D Yazıcı, yalnızca PLA malzemeden baskı üretebiliyor. Yine de çok yetenekli olan ürün, otomatik dilimleme yazılımı ile geliyor ve iki adımlı kurulum mekanizması sayesinde kolayca kullanıma hazır hâle getirilebiliyor. Ürünün pratik bir şekilde kullanılabildiğini de es geçmeyelim! Cihaz, eğitim verenler ve baskı yapmaya yeni başlayanlar için ideal bir seçenek. "Amatörler için hangi 3D yazıcı alınmalı?" diye merak edenler için iyi bir örnek oluşturuyor.

11. 2022'nin en iyi 3D yazıcı seçeneklerinden biri: Zaxe Z1 Wifi 3D Yazıcı

Zaxe Z1 Wifi 3D Yazıcı, en kaliteli üç boyutlu yazıcı seçenekleri arasında yer alıyor. 200x200x205 milimetre boyutlarında geniş bir baskı alanına sahip olan ürün, bu sayede 20 santimetre genişliğinde modeller üretebiliyor. Baskı alanının içinde aynı anda birden fazla baskı gerçekleştirebilmesi sayesinde zamandan tasarruf sağlıyor. Veri saklama özelliği bulunan yazıcı, bu sayede elektrik kesintisi gibi problemler karşısında modelde oluşabilecek problemleri önleyerek yazma işlemine kaldığı yerden devam edebiliyor. Ethernet ve USB aracılığıyla veri aktarımı yapmaya olanak tanıyan ürün, kablosuz bağlantı teknolojisini de kullanıyor. Endüstriyel ürünler imal etmek için en ideal seçenekler arasında gösteriliyor.

12. Gelişmiş teknolojisiyle: Formlabs Form 3B - SLA 3D Yazıcı

Formlabs Form 3B - SLA 3D Yazıcı, özellikle dişçilik alanında ve biyolojik olarak uyumlu malzemelerin üç boyutlu baskısının yapılması için kullanılan bir ürün. Gelişmiş ve hassas baskı teknolojisiyle işlevselliğini ortaya koyuyor. Uzman dişçiler tarafından defalarca test edilip baskı alınarak iş akış, güvenilirlik ve kalite açısından kendisini kanıtlamış. Hassas ve güvenilir üretim teknolojisi sayesinde dental ürünlerde deneme yanılma problemini ortadan kaldırarak tam olarak ihtiyaca yönelik baskı alınmasını mümkün kılıyor. Benzersiz tutarlılık sağlayan ürünü çok seveceğinize eminiz.

13. Kullanışlı bir baskı makinesi isteyenlere: Creality Ender 3 Pro - 3D Yazıcı

PLA, ABS, Wood PLA gibi flamentlerle baskı alabilen Creality Ender 3 Pro - 3D Yazıcı; en çok tercih edilen cihazlar arasında yer alıyor. 220x220x250 milimetrelik geniş bir baskı alanına sahip olan cihaz, elektrik kesintilerinden sonra üretime kaldığı yerden devam edebilmesi sayesinde baskıların boşa gitmesini önlüyor. Geniş baskı seçenekleri arasına TPU'yu da ekleyen cihaz, bu sayede esnek malzemelerle baskı alma imkânı da sağlıyor. Ergonomik ve geniş kalibrasyon vidaları, ürünü elle kolay bir şekilde ayarlamaya ve baskıya hazır hale getirmeye olanak tanıyor. Normal şartlarda saatte 30 ila 60 milimetre baskı alabilen ürün, maksimum kapasitede 180 milimetre hıza çıkabiliyor.

14. Geniş bir baskı alanı arayanlara: Creality CR-10 Max - 3D Yazıcı

Creality CR-10 Max - 3D Yazıcı, 45 santimetre çapındaki yazma alanı ve 47 santimetre yüksekliğinde model üretebilmesiyle en çok tercih edilen yazıcı modellerinden biri. Kararlı iletim ve baskı kalitesi için Y ekseni üzerinde çift iletim kayışlarını destekleyen güçlü bir momentum sunuyor. Otomatik tabla hizalama teknolojisi sayesinde kullanıcıyı baskı öncesinde kalibrasyon yapma derdinden kurtarıyor. PLA, ABS, TPU, Wood, Gradient Color, Carbon Fiber gibi birçok farklı baskı malzemesini sorunsuz şekilde kullanabiliyor. Kullanıcıya yarı demonte olarak ulaşan ürün, kolayca kurulduktan sonra LCD ekranı sayesinde rahatça kullanılabiliyor.

15. Profesyonellerin tercihi: Raise3D Pro 2-3D Yazıcı

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"En iyi 3D yazıcı hangisi?" diye soranlar için cevap niteliğinde olan Raise3D Pro 2-3D Yazıcı, endüstriyel baskı almayı planlayanlar için ideal seçenekler arasında yer alıyor. Nylon, PLA, ABS, PC, TPU 95A, PP, PVA, PETG, Filled Nylon flamentlerle baskı alabilen cihaz, iki adet nozzle barındırması sayesinde aynı anda iki farklı flament kullanabiliyor. Üzerinde yer alan çift ekstrüder, iki farklı flamenti eş zamanlı yöneterek karmaşık nesnelerin tek seferde basılmasını sağlıyor. Kapalı sistemi ve özel filtreleri sayesinde baskı esnasında ortaya çıkan zehirli gazları temizleyerek kullanıcıları koruma altına alıyor.