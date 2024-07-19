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Gerçek kahve tutkunları bu fırsatı kaçırmak istemez! Philips'in çok satan kahve makinesi indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
19.07.2024 11:12
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Mükemmel bir kahve makinesi, her kahve severin hayali! Evinizde barista kalitesinde kahve yapmanın hayalini kuruyorsanız şanslı gününüzdesiniz! Tam otomatik kahve makinesi deyince akla gelen ilk modellerden biri olan Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi, Prime Day'e özel indirime girdi. Eğer lezzet dolu bir kahve deneyimi yaşamak istiyorsanız bu makine tam da size göre! İşte detaylar...

Gerçek kahve tutkunları bu fırsatı kaçırmak istemez! Philips'in çok satan kahve makinesi indirimde

Modern yaşamın temposunda küçük ama keyifli anlar yaratmak her zamankinden daha önemli. Her sabah uyandığınızda güne mükemmel bir kahveyle başlamak da bu küçük keyiflerden biri. Eğer gerçek bir kahve tutkunuysanız, evde barista kalitesinde kahve keyfi yaşamaya asla hayır demezsiniz! O halde size harika bir haberimiz var: Çok satan Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi'nin Prime Day'e özel fiyatı düştü, hem de tam 1767 TL! Dayanıklılığı ve üstün performansıyla rakiplerinden ayrılan bu makineye bir şans vermeye ne dersiniz?

Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

_Philips EP554380 5500 Serisi Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Philips EP5543/80 Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi, hem evinizde hem de ofisinizde baristadan çıkmış gibi lezzetli kahveler hazırlamanıza olanak tanıyor. SilentBrew teknolojisi sayesinde sessiz bir demleme sunarken LatteGo süt sistemi ile ipeksi pürüzsüzlükte süt köpüğü elde etmenizi sağlıyor. %100 seramik öğütücüler ve 12 farklı öğütme ayarıyla taze çekirdeklerden aromatik kahve yapıyor. 20 farklı kahve tarifi ile her zevke hitap eden kahve makinesi, hızlı başlangıç özelliği sayesinde anında kahve keyfi yaşatıyor. E daha ne olsun, değil mi?

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İyi ki almışım, parasını hak ediyor."

  • "Kampanyaya denk gelince fırsatı kaçırmadım. Teşekkürler Amazon. Bu fiyata nasıl aldın diye soran arkadaşlarımı da tavsiye ettim. Makine tam anlamıyla harika."

  • "Uzun araştırmalarım sonucunda bu modele karar verdim,önceki makinem de tam otomatikti fakat bu cihazda her şey daha kolaylaştırılmış. Malzeme kalitesi gayet güzel, cihaza Türkçe dil seçeneği eklenmiş kurulumu çok kolay."

  • "Makine çok iyi. Espressoyu çok iyi yapıyor, sütlü kahveleri de şahane yapıyor. Cappuccino, latte vs. hepsi olması gerektiği gibi. Süt köpürtme sistemi çok hızlı ve şahane. Ürünün Türkçe olması ayarlamalarının kolaylığı, hepsi çok başarılı."

  • "Eğer önceden profesyonel bir makine kullanmamışsanız veya çok kaliteli 3. nesil kahvecilerde takılmadıysanız bu makineden gayet memnun kalacaksınız. Bir eksiklik hissetmeyeceksiniz. Kahve sıcaklığı gayet yeterli."
Ürünü İncele

Bu içerik 19 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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