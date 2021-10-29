AKM: Fotoğraflarla dünden bugüne İstanbul'un ikonik yapısı

*Not: Bu haber BBC Türkçe'de ilk olarak 27 Mart 2015'**t**e yayımlandı.*

İstanbul Taksim Meydanı'nda yer alan ve yıkılıp yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünde bugün açılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tanıtım toplantısında AKM'nin yeni inşasının yaklaşık 2 milyar TL'ye mal olduğunu söyledi.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bir törenle açılacak olan yeni AKM, 5 bloktan oluşuyor ve 14 bin 400 metrekare taban alanına sahip.

10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni yapının içerisinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, sergi salonları, 20 bin kitaplık kütüphane, Yeşilçam sineması, müzik kayıt stüdyosu, ofisler, restoran ve kafeler bulunuyor.

Bakan Ersoy, "Toplam maliyeti yaklaşık 2 milyar lira olan yeni Atatürk Kültür Merkezi için 'kapsamlı' ifadesi oldukça yetersiz kalıyor diye düşünüyorum. Biz teknoloji olarak en son teknolojiyi kullanıyoruz. Dünyanın sahne teknolojileri konusunda en ileri teknolojisini kullanan firma ile anlaştık. Dünyadaki emsalleriyle kıyaslanamayacak kadar uygun şartlarla mal etmeyi başardık" dedi.

Türkiye'nin ilk opera binası olma özelliği taşıyan AKM'nin tarihini anlatan bir fotoğraf albümü hazırladık.



