Akne tedavisinde en sık karşılaşılan cilt problemi: "Silgiyle silinmiş gibi yapan bir tedavi yöntemi yoktur"

Akne, özellikle 15-45 yaş arası bireylerde en sık karşılaşılan cilt problemlerinden biri olarak öne çıkarken, bu sorunun ardından kalan izler ise estetik kaygılara neden olabiliyor. Dermatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Balevi, akne izlerinin tedavisinde en etkili yöntemin, iz oluşmadan önce koruyucu hekimlik ve dermatolojik kontrolle sürece müdahale etmek olduğunu söyledi.

Dermatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Balevi, hiçbir yöntemin izleri tamamen ortadan kaldırmadığını, en önemli yaklaşımın akne izleri oluşmadan önce dermatolog kontrolünde doğru tedavinin başlanması olduğunu vurguladı.

Prof. Balevi, bilinçli yaklaşımın ve koruyucu hekimliğin izlerin kalıcı hale gelmesini engellemede büyük rol oynadığını belirtti.

"AKNE İZİNİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAK MÜMKÜN OLMAYABİLİR"

Akne izlerinin 3 tipe ayrıldığını ve her biri için farklı tedavi yöntemleri olduğunu söyleyen Prof. Balevi, “Akne izleri üç tipte sınıflandırılır: Ice Pick, Box ve Rolling Scar. Ice Pick ve Box scar tiplerinde kimyasal peelingler, mikro iğneleme ve fraksiyonel ablatif lazerler tercih edilebilir. Deride dalgalanma yapan Rolling Scar tiplerinde ise subcision adı verilen deri altı serbestleştirme işlemi ve dolgu uygulamaları daha çok kullanılmaktadır. Burada en önemli nokta şudur: Akne izi oluştuktan sonra onu tamamen ortadan kaldıran, silgiyle silinmiş gibi yapan bir tedavi yöntemi yoktur. Bazı hastalarda sonuçlar çok başarılı olabilirken, bazılarında daha sınırlı kalabilmektedir. Bu nedenle genel tıpta da olduğu gibi en önemli yaklaşım koruyucu hekimliktir” diye konuştu.

"İZLER BAŞLADIKTAN SONRA GERİ DÖNÜŞ HER ZAMAN MÜMKÜN OLMAYABİLİR"

Öncelikle hastanın bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Prof. Balevi, “Akne en sık 15-45 yaş grubunda görülen ‘akne vulgaris’ tipidir ve çoğumuzun hayatımızın bir döneminde karşılaştığı bir durumdur. Eğer akne iz bırakmaya başlamışsa, deride ufak çökmeler, sert nodüller, kistler veya akıntılı lezyonlar oluşuyorsa; ‘krem sürelim, bitkisel ürün kullanalım, çeşitli merkezlerde rastgele tedaviler deneyelim’ yaklaşımı doğru değildir. Böyle bir durumda mutlaka bir dermatolog tarafından takip edilmek gerekir. Gerekirse sistemik antibiyotikler veya sistemik izotretinoin tedavileri uygulanabilir. Bu ilaçlardan kaçınmamak, doğru hekim takibinde kullanmaktan çekinmemek önemlidir. Çünkü izler başladıktan ve ilerledikten sonra geri dönüş her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle en baştan bilinçli olmak gerekir” dedi.

(DHA)

