AKO Jant'tan 2018'de 4,5 milyon dolarlık yatırım

İSTANBUL (AA) - AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Jant, üretim hatlarında gelişim ve Endüstri 4.0 uyumu çerçevesinde 2018 yılında gerçekleştirdiği 4,5 milyon dolar yatırımla üretim ve gücünü bir üst seviyeye taşıdı.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye pazarında araç üreticilerine ve yenileme pazarına ürün sağlayan AKO Jant, 2019 yılında üretimden ihracat oranını yüzde 80 seviyesine çıkarmayı hedefliyor. AKO Jant bu şekilde, iç pazardaki güçlü konumunu korurken kapasite kullanım oranını da artıracak.

Türk sanayinin yerli sermayeli gücü AKO Grup bünyesinde, 2013 yılında faaliyete geçen AKO Jant, düzenli yatırımlarla gelişimini sürdürüyor. 23 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere, toplam 120 bin metrekare alan üzerinde kurulu AKO Jant fabrikasında, üretim hatlarında gelişim ve Endüstri 4.0 uyumu çerçevesinde 2018 yılında 4,5 milyon dolar yatırım gerçekleştirildi.

Yatırımlarla, yeni jant üretim hattının yanı sıra, üretimde dışa bağımlılığı ortadan kaldıran rulo dilme tezgahı, Endüstri 4.0 kapsamında INPDS üretim takip sistemi ve yine bu kapsamda kurulumu tamamlanan 4 adet robot devreye alındı. Tüm bu adımlar, AKO Jant üretim kapasitesinde artış sağladı.