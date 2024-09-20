AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak yağış! "Çok kuvvetli olacak"

AKOM, İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde çok kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıkların da 20-23 derece dolaylarında seyredeceği belirtilirken, yağışların akşam 17.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.
Cumartesi saat 17.00'ye kadar görülmesi beklenen yağışların şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan kuzey bölgelerde çok kuvvetli olabileceği, sıcaklıkların da 20-23 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece altında, 22-30 Eylül tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklığı ise en düşük 18°C, en yüksek 25°C olacak.