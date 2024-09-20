AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak yağış! "Çok kuvvetli olacak"

AKOM, İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde çok kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıkların da 20-23 derece dolaylarında seyredeceği belirtilirken, yağışların akşam 17.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

SAAT VERİLDİ: ÇOK KUVVETLİ...

Cumartesi saat 17.00'ye kadar görülmesi beklenen yağışların şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan kuzey bölgelerde çok kuvvetli olabileceği, sıcaklıkların da 20-23 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece altında, 22-30 Eylül tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığı ise en düşük 18°C, en yüksek 25°C olacak.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır