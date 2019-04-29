AKPM Başkanı Pasquier Gürcistan'da

TİFLİS (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Lilliane Maury Pasquier, Gürcistan'da Abhazya ile Güney Osetya çatışmalarının sona ermesi için çözüm arayışında olduklarını söyledi.

Başkent Tiflis'te resmi temaslarda bulunan AKPM Başkanı Pasquier, Gürcistan Parlamentosu Başkanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi.

Parlamento binasında düzenlenen ikili görüşmede, AKPM-Gürcistan arasındaki ilişkiler, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'daki gelişmeler ile Gürcistan'da devam eden reformlar ele alındı.

İkili görüşmelerin ardından Pasquier ile Kobakhidze ortak basın toplantısı düzenledi.

Kobakhidze, AKPM'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği somut destek için teşekkür etti.

AKPM ile Gürcistan Parlamentosu arasında 20 yıllık bir ilişki bulunduğunu kaydeden Kobakhidze, ülkesindeki demokratik sürecin ilerlemesinde AKPM'nin önemli yeri olduğunu ifade etti.

AKPM Başkanı Pasquier de Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecine değinerek, bu ülkenin son 20 yılda AB ile üyelik sürecinde başarılı demokratik reformlar uyguladığını ifade etti.