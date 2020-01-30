AKPM Türk Delegasyonundan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline kınama:

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u şiddetle kınadı.

AKPM Türk Delegasyonu, Yunan milletvekilinin AP'deki Genel Kurulda Türk bayrağını yırtmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'un kürsüde Türk bayrağını yırtma cüretini gösterebilmiş olmasını ve bu ırkçı harakete anılan kurum içerisinde imkan sağlanmasını, merkezi Strazburg'da bulunan ve kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin Türk Delegasyonu olarak şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa kurumlarının, bu tür çağdışı düşünceye sahip kişilere ve ilkel eylemlere zemin hazırlayan her türlü faaliyeti zamanlıca engelleyecek mekanizmaları harekete geçirmesi ve benzer olayların tekrarlanmasına imkan verilmemesi amacıyla gerekli tüm önlemleri ivedilikle almasının beklenildiği kaydedilen açıklamada, "Başta Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi olmak üzere uluslararası tüm kuruluşları Yunan milletvekilinin söz konusu ırkçı eylemini acilen kınamaya davet ediyoruz." çağrısı yapıldı.