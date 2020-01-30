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AKPM Türk Delegasyonundan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline kınama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 18:52 | Son Güncelleme

"Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'un kürsüde Türk bayrağını yırtma cüretini gösterebilmiş olmasını ve bu ırkçı harakete anılan kurum içerisinde imkan sağlanmasını, merkezi Strazburg'da bulunan ve kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin Türk Delegasyonu olarak şiddetle kınıyoruz"

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u şiddetle kınadı.

AKPM Türk Delegasyonu, Yunan milletvekilinin AP'deki Genel Kurulda Türk bayrağını yırtmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'un kürsüde Türk bayrağını yırtma cüretini gösterebilmiş olmasını ve bu ırkçı harakete anılan kurum içerisinde imkan sağlanmasını, merkezi Strazburg'da bulunan ve kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin Türk Delegasyonu olarak şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa kurumlarının, bu tür çağdışı düşünceye sahip kişilere ve ilkel eylemlere zemin hazırlayan her türlü faaliyeti zamanlıca engelleyecek mekanizmaları harekete geçirmesi ve benzer olayların tekrarlanmasına imkan verilmemesi amacıyla gerekli tüm önlemleri ivedilikle almasının beklenildiği kaydedilen açıklamada, "Başta Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi olmak üzere uluslararası tüm kuruluşları Yunan milletvekilinin söz konusu ırkçı eylemini acilen kınamaya davet ediyoruz." çağrısı yapıldı.

- AP'nin sabıkalı milletvekili

AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda, bölgedeki göçmenlerin durumu ele alınırken Türk bayrağını yırtan 1972 doğumlu Lagos hakkında, halen Yunanistan'da "suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma" nedeniyle soruşturma yürütülüyor.

2012-2019'da Yunanistan'ın neo-Nazi Altın Şafak Partisinden AP milletvekilliğine seçilen Lagos, bu partiden istifa ettikten sonra 2019'da kendi kurduğu "E. La. Syn" Partisinin (Milli Halk Vicdanı) genel başkanı.

AP'de ise bağımsız milletvekili olarak görev yapan ırkçı Lagos'un, Altın Şafak Partisi üyesi olduğu yıllardaki faaliyetleri nedeniyle Yunanistan'da iki kez tutuklandığı belirtiliyor.

Yunanistan'daki terörle mücadele birimince gözaltına alınan Lagos'un, 2019'da, 2013'te işlediği saldırı suçundan dolayı 8 ay hapis cezasına mahkum edildiği vurgulanıyor.

Lagos'un 2013'te Atina'da öldürülen faşizm karşıtı müzisyen Pavlos Fissas davasında da ismi geçiyor.

Altın Şafak Partisinin lideri Nikos Mihaloliakos ve aralarında Lagos ile başka milletvekillerinin de bulunduğu 69 sanık, Yunanistan Kamu Düzeni Bakanlığının talimatıyla başlatılan soruşturma sonucunda suç örgütü yönetme ve örgüte üye olmanın yanı sıra ırkçı saldırı suçlamalarıyla 2013'ten beri yargılanıyor.

Lagos, geçmişte aynı zamanda şantaj, haraç toplama, kadın ticareti, çek senet tahsilatı ve ruhsatsız silah kullanmakla da suçlanmıştı.

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Avrupa Konseyi Parlamenter Mecilis Türk Delegasyonu türk bayrağı

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