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Akraba ailelerin bıçak, satır ve sopalı kavgası: 6 yaralı, 16 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

  Bursa'nın Yıldırım ilçesinde arsa meselesi yüzünden husumetli olan akraba iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgaya yakınları da katılınca, ortalık savaş alanına döndü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde arsa meselesi yüzünden husumetli olan akraba iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgaya yakınları da katılınca, ortalık savaş alanına döndü. Yaklaşık 70 kişinin birbirine girdiği, bıçak, satır ve sopaların kullanıldığı kavgada, 6 kişi yaralandı. Polisin biber gazı ve copla müdahale ettiği kavgayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Arsa meselesi yüzünden husumetli olan akraba iki ailenin fertleri, yolda karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Olay haber alıp gelen ailelerin yakınları da kavgaya karıştı. İki gruptaki yaklaşık 70 kişi, bıçak, satır ve sopayla birbirine saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, biber gazı ve copla müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kavgada 3 kişi kesici aletlerle, 3 kişi de sopa darbeleriyle yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bölgedeki 2 dükkanın camlarının kırıldığı olayın arından polis ekipleri, kavgaya karışan 16 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ekip otolarına güçlükle bindirildi. Olayda kullanıldığı belirlenen çok sayıda sopa, bıçak ve 2 satıra el konuldu.
Olayların daha fazla büyümemesi için polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü
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- Akrabların kavga etmelerinden görüntü
- Zorluk çıkartan kişilerin gözaltına alınması
- Polis tarafından biber gazı jop müdahalesi
- Mahallelinin sokağa çıkması
- Detaylar

Süre: 03.42 Boyut: 451 MB

Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN- Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA)-

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