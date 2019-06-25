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Akrabalar arasında 2 kişinin öldüğü silahlı kavga davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:26 | Son Güncelleme

Kayseri'de 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davanın duruşması görüldü - Duruşma öncesi adliye koridorunda iki taraf arasında yaşanan kavgada 3 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, akraba olan Mustafa ve Murat Ç'nin birbirlerini öldürdükleri kavgaya karıştıkları gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanıklar Sinan, Mahmut ve Recep Ç, kavgada yaralanan 12 yaşındaki müşteki M.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıklamak için süre talep etti.

Taraf avukatları, savcının mütalaasını açıklamasının ardından esasa ilişkin savunma yapacaklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

Öte yandan, duruşma öncesi adliye koridorunda iki taraf arasında yaşanan kavgaya polis müdahale etti. Kavgada yaralanan R.Ç. ile C.A.Ç. ve H.A.Ç, gözaltına alındı. Zanlılar, adliyedeki polis noktasında tutanak tutulmasının ardından polis merkezine götürüldü.

Pınarbaşı ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde, 19 Nisan 2017'de, aralarında husumet bulunan akrabalar, arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga etmişti. Tarafların birbirlerine silahla ateş ettiği kavgada, Murat Ç. (26) ile Mustafa Ç. (25) hayatını kaybetmiş, M.Ç. (12) ise yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma Kayseri Pınarbaşı Silahlı kavga

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