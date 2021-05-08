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Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti! Dehşet anları kamerada

08.05.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta akraba oldukları öğrenilen bir grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti! Dehşet anları kamerada

Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.A., aralarında daha önceden husumet bulunan akrabaları M.A., O.A. ve M.Ç.'yi telefonla arayıp, onlara hakaret etti. Bunun üzerine 3 akrabası, yaşadığı sokağa gelerek, M.A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gelen 3 kişiden biri, M.A.'yı sırtından ve kavgayı ayırmak isteyen M.T.'yi bacağından bıçakladı. 2 yaralı kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren M.A. ve M.T.'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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ŞİŞLİ'DE YAKALANDILAR

Yapılan çalışmada kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli, Şişli'de kaçtıkları otomobilde yakalandı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan akraba kavgası cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi. Görüntülere kavga anları, M.T.'nin bıçaklandıktan sonra bacağını tutması, M.A.'nın kanlar içinde yerde ambulans bekleyişi ve çevredeki vatandaşların yardım etmesi yansıdı.

DHA

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