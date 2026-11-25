Ay’ın pozisyonu, sezgiler geliştirme yeteneğini artırıyor. Bu dönemde geçmişi sorgularken, ihtiyaçlarınızı net bir şekilde anlayacaksınız. Hangi alanlarda değişim yapmak istediğinizi göreceksiniz. Kendinizi ifade etme biçiminiz değişebilir. Daha açık ve cesur olmak isteyebilirsiniz.

İletişim alanında, önemli bir gündesiniz. Sosyal ilişkilerde kurduğunuz derin bağlar dikkat çekiyor. Yeni arkadaşlıklar kurma fırsatları ile karşılaşmanız mümkün. Özellikle yaratıcı projelerde işbirliği yapmalısınız. Bu, kazançlı ve tatmin edici sonuçlar doğurabilir. Unutmayın, paylaştığınız fikirler ruhsal zenginliği artırır.

Maddi konulara gelirsek, finansal planlar hakkında düşünmek için uygunsunuz. Bugün alacağınız kararlar uzun vadede etkili olabilir. Ekonomik sıkışıklık hissettiğiniz yerlerde yenilikçi çözümler bulmalısınız. Risk almaktan kaçınmayın. Doğru analiz ve önerilerle devam etmenizde fayda var.

Aşk hayatında, tutku ve derin bağlar ön planda. Partnerinizle olan ilişkinizi gözden geçirebilirsiniz. Daha yakın ve samimi bir bağ kurmak isteyebilirsiniz. Bekar Akrepler için sosyal çevrede tanıdıklarla ilişki kurma fırsatları mevcut. Duygularınızı açıkça ifade etmek, mutluluğunuzu artıracaktır.

25 Kasım 2026 tarihi, Akrepler için düşünceler, yenilikçi çözümler ve samimi ilişkiler sunacak. İçsel ve dışsal dünyaya atılacak adımlar, gelecekteki mutluluk için zemin hazırlayacak. Kendinize güvenin. Değişim rüzgarlarının sizi sürüklemesine izin verin.